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ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 06.06.2025 (обновлено: 12:41 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021292649.html
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Группировка войск "Юга" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 1750 военнослужащих и 22 орудия... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:34:00+03:00
2025-06-06T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка войск "Юга" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 1750 военнослужащих и 22 орудия полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны."ВСУ потеряли более 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 41 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в сводке Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 1750 боевиков и 22 орудия в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка войск "Юга" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 1750 военнослужащих и 22 орудия полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.
"ВСУ потеряли более 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 41 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в сводке Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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