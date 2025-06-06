https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021292649.html

ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Группировка войск "Юга" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 1750 военнослужащих и 22 орудия... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:34:00+03:00

2025-06-06T12:34:00+03:00

2025-06-06T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка войск "Юга" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 1750 военнослужащих и 22 орудия полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны."ВСУ потеряли более 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 41 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в сводке Минобороны.

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)