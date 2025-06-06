https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021292649.html
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Группировка войск "Юга" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 1750 военнослужащих и 22 орудия... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:34:00+03:00
2025-06-06T12:34:00+03:00
2025-06-06T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115655_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_fe659a06c73e7b740100a04aed48d5a6.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Группировка войск "Юга" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 1750 военнослужащих и 22 орудия полевой артиллерии за неделю, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны."ВСУ потеряли более 1750 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 41 автомобиль и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в сводке Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115655_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_a881d63ad06badbe9b3354f5d687577d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1750 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 1750 боевиков и 22 орудия в зоне действий "Юга" за сутки