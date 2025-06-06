Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА и опорник ВСУ на Харьковском направлении
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Группа спецназа 44-го армейского корпуса ВС РФ, создавая на границе России буферную зону на харьковском направлении, уничтожила опорный пункт ВСУ и украинский пункт управления БПЛА, оба объекта ликвидировали вместе с их личным составом, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Барс".
"Спецназ 44-го армейского корпуса в рамках создания буферной зоны безопасности на границе Российской Федерации, действуя на харьковском направлении, с помощью ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом", - сказал агентству российский офицер.
Кадры объективного контроля, зафиксировавшие поражение целей бойцами спецназа, переданы в распоряжение РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку в Сумской области.
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