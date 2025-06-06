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Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021233455.html
Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 06.06.2025
Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении
Группа спецназа 44-го армейского корпуса ВС РФ, создавая на границе России буферную зону на харьковском направлении, уничтожила опорный пункт ВСУ и украинский... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:12:00+03:00
2025-06-06T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
константиновка
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Группа спецназа 44-го армейского корпуса ВС РФ, создавая на границе России буферную зону на харьковском направлении, уничтожила опорный пункт ВСУ и украинский пункт управления БПЛА, оба объекта ликвидировали вместе с их личным составом, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Барс". "Спецназ 44-го армейского корпуса в рамках создания буферной зоны безопасности на границе Российской Федерации, действуя на харьковском направлении, с помощью ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом", - сказал агентству российский офицер. Кадры объективного контроля, зафиксировавшие поражение целей бойцами спецназа, переданы в распоряжение РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, украина, константиновка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Константиновка, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА и опорник ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Группа спецназа 44-го армейского корпуса ВС РФ, создавая на границе России буферную зону на харьковском направлении, уничтожила опорный пункт ВСУ и украинский пункт управления БПЛА, оба объекта ликвидировали вместе с их личным составом, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Барс".
"Спецназ 44-го армейского корпуса в рамках создания буферной зоны безопасности на границе Российской Федерации, действуя на харьковском направлении, с помощью ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом", - сказал агентству российский офицер.
Кадры объективного контроля, зафиксировавшие поражение целей бойцами спецназа, переданы в распоряжение РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКонстантиновкаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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