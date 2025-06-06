https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021233455.html

Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 06.06.2025

Спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Группа спецназа 44-го армейского корпуса ВС РФ, создавая на границе России буферную зону на харьковском направлении, уничтожила опорный пункт ВСУ и украинский... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:12:00+03:00

2025-06-06T08:12:00+03:00

2025-06-06T08:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Группа спецназа 44-го армейского корпуса ВС РФ, создавая на границе России буферную зону на харьковском направлении, уничтожила опорный пункт ВСУ и украинский пункт управления БПЛА, оба объекта ликвидировали вместе с их личным составом, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Барс". "Спецназ 44-го армейского корпуса в рамках создания буферной зоны безопасности на границе Российской Федерации, действуя на харьковском направлении, с помощью ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом", - сказал агентству российский офицер. Кадры объективного контроля, зафиксировавшие поражение целей бойцами спецназа, переданы в распоряжение РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, константиновка, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф