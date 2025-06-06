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Российские военные применяют против ВСУ их же дроны - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021229742.html
Российские военные применяют против ВСУ их же дроны
Российские военные применяют против ВСУ их же дроны - РИА Новости, 06.06.2025
Российские военные применяют против ВСУ их же дроны
Российские военные восстанавливают сбитые украинские беспилотники, оплаченные фондами экс-президента Украины Петра Порошенко*, а также украинского шоумена... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:15:00+03:00
2025-06-06T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
петр порошенко
вооруженные силы украины
безопасность
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АВДЕЕВКА (ДНР), 6 июн – РИА Новости. Российские военные восстанавливают сбитые украинские беспилотники, оплаченные фондами экс-президента Украины Петра Порошенко*, а также украинского шоумена Сергея Притулы, и применяют их против ВСУ, рассказала РИА Новости военнослужащая Южной группировки войск с позывным "Ася". "У нас в подразделении налажена пересборка дронов. Наши бойцы забирают сбитые "птицы" (БПЛА - ред.), которые потом идут на переработку. Какие-то разбираем на детали, а какие-то восстанавливаем и отправляем обратно к противнику. То есть в нашем распоряжении есть и "птицы", оплаченные фондами и Петра Порошенко*, и Притулы", – сообщила "Ася". "Фонд Сергея Притулы" известен тем, что после начала СВО объявил о сборе средств на беспилотники для ВСУ. Собеседница агентства добавила, что несмотря на то, что расчеты БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" присутствуют и на константиновском направлении, дронов с их символикой бойцы еще не встречали.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250605/fpv-2021016661.html
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украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные применяют против ВСУ их же дроны

Российские военные применяют против ВСУ их же дроны, оплаченные фондом Порошенко

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры fpv-дронов
Операторы fpv-дронов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы fpv-дронов . Архивное фото
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АВДЕЕВКА (ДНР), 6 июн – РИА Новости. Российские военные восстанавливают сбитые украинские беспилотники, оплаченные фондами экс-президента Украины Петра Порошенко*, а также украинского шоумена Сергея Притулы, и применяют их против ВСУ, рассказала РИА Новости военнослужащая Южной группировки войск с позывным "Ася".
"У нас в подразделении налажена пересборка дронов. Наши бойцы забирают сбитые "птицы" (БПЛА - ред.), которые потом идут на переработку. Какие-то разбираем на детали, а какие-то восстанавливаем и отправляем обратно к противнику. То есть в нашем распоряжении есть и "птицы", оплаченные фондами и Петра Порошенко*, и Притулы", – сообщила "Ася".
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"Фонд Сергея Притулы" известен тем, что после начала СВО объявил о сборе средств на беспилотники для ВСУ.
Собеседница агентства добавила, что несмотря на то, что расчеты БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" присутствуют и на константиновском направлении, дронов с их символикой бойцы еще не встречали.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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