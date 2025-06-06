https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021229742.html

Российские военные применяют против ВСУ их же дроны

Российские военные применяют против ВСУ их же дроны - РИА Новости, 06.06.2025

Российские военные применяют против ВСУ их же дроны

Российские военные восстанавливают сбитые украинские беспилотники, оплаченные фондами экс-президента Украины Петра Порошенко*, а также украинского шоумена... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:15:00+03:00

2025-06-06T07:15:00+03:00

2025-06-06T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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петр порошенко

вооруженные силы украины

безопасность

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АВДЕЕВКА (ДНР), 6 июн – РИА Новости. Российские военные восстанавливают сбитые украинские беспилотники, оплаченные фондами экс-президента Украины Петра Порошенко*, а также украинского шоумена Сергея Притулы, и применяют их против ВСУ, рассказала РИА Новости военнослужащая Южной группировки войск с позывным "Ася". "У нас в подразделении налажена пересборка дронов. Наши бойцы забирают сбитые "птицы" (БПЛА - ред.), которые потом идут на переработку. Какие-то разбираем на детали, а какие-то восстанавливаем и отправляем обратно к противнику. То есть в нашем распоряжении есть и "птицы", оплаченные фондами и Петра Порошенко*, и Притулы", – сообщила "Ася". "Фонд Сергея Притулы" известен тем, что после начала СВО объявил о сборе средств на беспилотники для ВСУ. Собеседница агентства добавила, что несмотря на то, что расчеты БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" присутствуют и на константиновском направлении, дронов с их символикой бойцы еще не встречали.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250605/fpv-2021016661.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, безопасность