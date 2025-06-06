https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021223633.html
Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов
Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов - РИА Новости, 06.06.2025
Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов
Десантники российской группировки войск "Днепр" создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где операторов учат атаковать различные цели, направляя... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:46:00+03:00
2025-06-06T05:46:00+03:00
2025-06-06T05:46:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где операторов учат атаковать различные цели, направляя беспилотники в окна, внутрь автомобилей и в подвалы, маневрировать между ветками в лесополосах, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал десантник-оператор ударного FPV-дрона с позывным "Самурай", сначала обучающиеся изучают теорию и тренируются на симуляторах. "Сначала мы обязательно должны выучить теорию, без нее совсем никак. Симуляторы - познать что да как. Дрон поднять, почувствовать. И уже практическое занятие", - сказал он. Затем бойцы проходят практику на полосе препятствий. "У нас идет змейка, также (обучаемся) маневрировать, уклоняться от веток в лесопосадке... Благодаря этому классу можно научиться попадать в разные цели. То есть, в окна, залетать в машины, если будет дверь открыта. В подвалы залетаем", - пояснил оператор. По словам военного, занятия позволяют хорошо развить моторику. Он отметил, что коптер необходимо балансировать и постоянно контролировать, поскольку он лишен собственной программной стабилизации. Дрон, на котором тренируются бойцы, сконструирован таким образом, чтобы не ломался и не разбивался при каждом столкновении с препятствием. "Этот дрон мы собирали сами... У нас есть своя мастерская. То есть, он может падать, ничего страшного, мы все сделаем, запаяем, перекрутим", - подчеркнул военный.
https://ria.ru/20250601/telegraph-2020266332.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность
Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов
Десантники группы Днепр создали класс FPV-асов, где учат попадать в окна
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где операторов учат атаковать различные цели, направляя беспилотники в окна, внутрь автомобилей и в подвалы, маневрировать между ветками в лесополосах, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал десантник-оператор ударного FPV-дрона с позывным "Самурай", сначала обучающиеся изучают теорию и тренируются на симуляторах.
"Сначала мы обязательно должны выучить теорию, без нее совсем никак. Симуляторы - познать что да как. Дрон поднять, почувствовать. И уже практическое занятие", - сказал он.
Затем бойцы проходят практику на полосе препятствий.
«
"У нас идет змейка, также (обучаемся) маневрировать, уклоняться от веток в лесопосадке... Благодаря этому классу можно научиться попадать в разные цели. То есть, в окна, залетать в машины, если будет дверь открыта. В подвалы залетаем", - пояснил оператор.
По словам военного, занятия позволяют хорошо развить моторику. Он отметил, что коптер необходимо балансировать и постоянно контролировать, поскольку он лишен собственной программной стабилизации.
Дрон, на котором тренируются бойцы, сконструирован таким образом, чтобы не ломался и не разбивался при каждом столкновении с препятствием. "Этот дрон мы собирали сами... У нас есть своя мастерская. То есть, он может падать, ничего страшного, мы все сделаем, запаяем, перекрутим", - подчеркнул военный.