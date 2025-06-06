https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021223633.html

Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов

Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов - РИА Новости, 06.06.2025

Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов

Десантники российской группировки войск "Днепр" создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где операторов учат атаковать различные цели, направляя... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:46:00+03:00

2025-06-06T05:46:00+03:00

2025-06-06T05:46:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где операторов учат атаковать различные цели, направляя беспилотники в окна, внутрь автомобилей и в подвалы, маневрировать между ветками в лесополосах, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал десантник-оператор ударного FPV-дрона с позывным "Самурай", сначала обучающиеся изучают теорию и тренируются на симуляторах. "Сначала мы обязательно должны выучить теорию, без нее совсем никак. Симуляторы - познать что да как. Дрон поднять, почувствовать. И уже практическое занятие", - сказал он. Затем бойцы проходят практику на полосе препятствий. "У нас идет змейка, также (обучаемся) маневрировать, уклоняться от веток в лесопосадке... Благодаря этому классу можно научиться попадать в разные цели. То есть, в окна, залетать в машины, если будет дверь открыта. В подвалы залетаем", - пояснил оператор. По словам военного, занятия позволяют хорошо развить моторику. Он отметил, что коптер необходимо балансировать и постоянно контролировать, поскольку он лишен собственной программной стабилизации. Дрон, на котором тренируются бойцы, сконструирован таким образом, чтобы не ломался и не разбивался при каждом столкновении с препятствием. "Этот дрон мы собирали сами... У нас есть своя мастерская. То есть, он может падать, ничего страшного, мы все сделаем, запаяем, перекрутим", - подчеркнул военный.

https://ria.ru/20250601/telegraph-2020266332.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, безопасность