https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021222507.html
Истребители нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Истребители нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
Истребители нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Истребители Су-34 и Су-35с нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:27:00+03:00
2025-06-06T05:27:00+03:00
2025-06-06T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-35с
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Истребители Су-34 и Су-35с нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны."Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в интересах группировки войск "Юг" в зоне проведения специальной военной операции. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", — говорится в сводке.Уточняется, что обстрел позиций украинских военных осуществлялся фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены", — добавили в ведомстве.Там также подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.По последним данным Минобороны, группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО. За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер Puma, восемь автомобилей, а также шесть артиллерийских орудий.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35с, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-35С, Су-34
Истребители нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Истребители Су-34 и Су-35с нанесли удар по опорному пункту ВСУ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Истребители Су-34 и Су-35с нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны.
"Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в интересах группировки войск "Юг" в зоне проведения специальной военной операции. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
", — говорится в сводке.
Уточняется, что обстрел позиций украинских военных осуществлялся фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены", — добавили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.
По последним данным Минобороны, группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО. За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер Puma, восемь автомобилей, а также шесть артиллерийских орудий.