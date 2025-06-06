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"Бук-М3" сбил украинский военный самолет - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:22 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021222018.html
"Бук-М3" сбил украинский военный самолет
"Бук-М3" сбил украинский военный самолет - РИА Новости, 06.06.2025
"Бук-М3" сбил украинский военный самолет
ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" в мае сбил МиГ-29 на красноармейском направлении из-за допущенной украинским пилотом ошибки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:22:00+03:00
2025-06-06T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
миг-29
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" в мае сбил МиГ-29 на красноармейском направлении из-за допущенной украинским пилотом ошибки, сообщили в Минобороны РФ. "В мае этого года зенитчики расчета ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбили украинский истребитель МиГ-29 ВСУ, осуществлявший бомбометание вблизи линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении СВО. Подловить самолет получилось на ошибке, совершенной самим пилотом. Как только самолет зашел в зону поражения комплекса, расчет сработал оперативно, произведя пуск ракеты", - сообщили в оборонном ведомстве. По словам командира расчета Антона Осипова, сбитый МиГ-29 до этого несколько раз попадал на радары ЗРК, но не заходил в зону поражения. "Базовое отличие в том, что на "Бук-М3" дальность полета ракет дальше. Она автоматически сопровождает цель. Не нужно в ручную захватывать. Ну и более мобильная", - заявил командир ЗРК. Военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar и РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS. Теперь на счету расчета появился и украинский МиГ-29.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Безопасность
"Бук-М3" сбил украинский военный самолет

Расчет ЗРК Бук-М3 сбил украинский МиГ-29 на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" в мае сбил МиГ-29 на красноармейском направлении из-за допущенной украинским пилотом ошибки, сообщили в Минобороны РФ.
"В мае этого года зенитчики расчета ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбили украинский истребитель МиГ-29 ВСУ, осуществлявший бомбометание вблизи линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении СВО. Подловить самолет получилось на ошибке, совершенной самим пилотом. Как только самолет зашел в зону поражения комплекса, расчет сработал оперативно, произведя пуск ракеты", - сообщили в оборонном ведомстве.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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По словам командира расчета Антона Осипова, сбитый МиГ-29 до этого несколько раз попадал на радары ЗРК, но не заходил в зону поражения.
"Базовое отличие в том, что на "Бук-М3" дальность полета ракет дальше. Она автоматически сопровождает цель. Не нужно в ручную захватывать. Ну и более мобильная", - заявил командир ЗРК.
Военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar и РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS. Теперь на счету расчета появился и украинский МиГ-29.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныМиГ-29Безопасность
 
 
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