"Бук-М3" сбил украинский военный самолет
Расчет ЗРК Бук-М3 сбил украинский МиГ-29 на Красноармейском направлении
Зенитный ракетный комплекс "Бук" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" в мае сбил МиГ-29 на красноармейском направлении из-за допущенной украинским пилотом ошибки, сообщили в Минобороны РФ.
"В мае этого года зенитчики расчета ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбили украинский истребитель МиГ-29 ВСУ, осуществлявший бомбометание вблизи линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении СВО. Подловить самолет получилось на ошибке, совершенной самим пилотом. Как только самолет зашел в зону поражения комплекса, расчет сработал оперативно, произведя пуск ракеты", - сообщили в оборонном ведомстве.
По словам командира расчета Антона Осипова, сбитый МиГ-29 до этого несколько раз попадал на радары ЗРК, но не заходил в зону поражения.
"Базовое отличие в том, что на "Бук-М3" дальность полета ракет дальше. Она автоматически сопровождает цель. Не нужно в ручную захватывать. Ну и более мобильная", - заявил командир ЗРК.
Военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar и РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS. Теперь на счету расчета появился и украинский МиГ-29.
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