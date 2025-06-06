https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021222018.html

"Бук-М3" сбил украинский военный самолет

"Бук-М3" сбил украинский военный самолет - РИА Новости, 06.06.2025

"Бук-М3" сбил украинский военный самолет

ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" в мае сбил МиГ-29 на красноармейском направлении из-за допущенной украинским пилотом ошибки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:22:00+03:00

2025-06-06T05:22:00+03:00

2025-06-06T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

миг-29

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. ЗРК "Бук-М3" группировки "Центр" в мае сбил МиГ-29 на красноармейском направлении из-за допущенной украинским пилотом ошибки, сообщили в Минобороны РФ. "В мае этого года зенитчики расчета ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" сбили украинский истребитель МиГ-29 ВСУ, осуществлявший бомбометание вблизи линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении СВО. Подловить самолет получилось на ошибке, совершенной самим пилотом. Как только самолет зашел в зону поражения комплекса, расчет сработал оперативно, произведя пуск ракеты", - сообщили в оборонном ведомстве. По словам командира расчета Антона Осипова, сбитый МиГ-29 до этого несколько раз попадал на радары ЗРК, но не заходил в зону поражения. "Базовое отличие в том, что на "Бук-М3" дальность полета ракет дальше. Она автоматически сопровождает цель. Не нужно в ручную захватывать. Ну и более мобильная", - заявил командир ЗРК. Военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск на протяжении всего периода проведения СВО. На счету расчета десятки сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА Bayraktar и РЗСО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS. Теперь на счету расчета появился и украинский МиГ-29.

https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, миг-29, безопасность