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Расчет БПЛА подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021221848.html
Расчет БПЛА подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку
Расчет БПЛА подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку - РИА Новости, 06.06.2025
Расчет БПЛА подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку
Расчет ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку с личным составом на борту,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:20:00+03:00
2025-06-06T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (река)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку с личным составом на борту, сообщили журналистам в Минобороны России. "При плановом облете дельты Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражескую лодку с живой силой противника, пытавшегося форсировать Днепр. По итогу точным сбросом лодка с личным составом были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве. С помощью БПЛА в режиме реального времени военнослужащие наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения ВСУ, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления беспилотниками противника, плавсредства, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днепр (река), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепр (река), Безопасность
Расчет БПЛА подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку

Расчет ударных БПЛА группы Днепр подбил в Херсонской области десантную лодку ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV-дронов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" подбил в Херсонской области украинскую десантную лодку с личным составом на борту, сообщили журналистам в Минобороны России.
"При плановом облете дельты Днепра в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражескую лодку с живой силой противника, пытавшегося форсировать Днепр. По итогу точным сбросом лодка с личным составом были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"
Вчера, 20:37
С помощью БПЛА в режиме реального времени военнослужащие наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения ВСУ, а также проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления беспилотниками противника, плавсредства, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепр (река)Безопасность
 
 
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