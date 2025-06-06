https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021221693.html
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 06.06.2025
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили государственные и ведомственные награды в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:19:00+03:00
2025-06-06T05:19:00+03:00
2025-06-06T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили государственные и ведомственные награды в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим отдельного гвардейского мотострелкового Севастопольского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" вручили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала СВО множество военнослужащих группировки войск "Запад" были отмечены высокими наградами за мужество и героизм.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО
Военнослужащим группировки войск Запад вручили награды в зоне СВО