https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021221693.html

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО - РИА Новости, 06.06.2025

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили награды в зоне СВО

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили государственные и ведомственные награды в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:19:00+03:00

2025-06-06T05:19:00+03:00

2025-06-06T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили государственные и ведомственные награды в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим отдельного гвардейского мотострелкового Севастопольского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" вручили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала СВО множество военнослужащих группировки войск "Запад" были отмечены высокими наградами за мужество и героизм.

https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)