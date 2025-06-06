https://ria.ru/20250606/sovbez-2021221174.html

На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти

На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 06.06.2025

На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти

Иностранные делегаты прошедшего в конце мая в Москве международного форума по безопасности единогласно отметили особую важность сохранения исторической памяти... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:07:00+03:00

2025-06-06T05:07:00+03:00

2025-06-06T05:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Иностранные делегаты прошедшего в конце мая в Москве международного форума по безопасности единогласно отметили особую важность сохранения исторической памяти на фоне попыток переписать историю, заявил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавлявшихся секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций. "Культурная программа, безусловно, является неотъемлемой частью всех проводимых нами международных встреч по безопасности. Русский мир и русская культура являются мостом, который сегодня соединяет страны и даже целые континенты. Они играют колоссальную роль в сохранении тех традиционных ценностей и общепринятых укладов, за которые вместе с нами выступает мировое большинство", - сказал Венедиктов. По его словам, зарубежные гости смогли посетить основные московские музеи, был также организован торжественный концерт из репертуара отечественных произведений. "Отдельный пласт отечественной культуры – песни военных лет – были встречены участниками конференции под восторженные аплодисменты. Именно через эти военные композиции из поколения в поколение передается память о тех трагических годах", - добавил Венедиктов. "Иностранные делегаты единогласно отмечали, что сохранение памяти и увековечивание подвига народа-победителя особенно важно в современном контексте, когда уже известные всем государства не ограничиваются простым переписыванием истории: варварским способом сносятся древние памятники архитектуры, сжигаются книги и летописи. Одним словом, всеми правдами и неправдами пытаются добиться отмены культуры. Но, как вы знаете, рукописи не горят", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ. По его словам, подлинную культуру невозможно отменить. "Тем более, если речь идет о таком величайшем достоянии мировой цивилизации, как "русский мир", который переживет всех недоброжелателей и их потомков. Перефразирую одного великого советского руководителя – сколько бы мусора сегодня не пытались натащить на памятники нашей отечественной культуры, ветер истории его безжалостно развеет", - резюмировал Венедиктов.

https://ria.ru/20250530/bezopasnot-2019963205.html

https://ria.ru/20250522/venediktov-2018440287.html

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Дарья Буймова

россия, москва, александр венедиктов, в мире