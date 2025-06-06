Рейтинг@Mail.ru
На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/sovbez-2021221174.html
На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти
На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти - РИА Новости, 06.06.2025
На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти
Иностранные делегаты прошедшего в конце мая в Москве международного форума по безопасности единогласно отметили особую важность сохранения исторической памяти... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:07:00+03:00
2025-06-06T05:07:00+03:00
россия
москва
александр венедиктов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154823/37/1548233725_0:291:1337:1043_1920x0_80_0_0_f4afcaaaa9b4aa02d5cda6dfc2bf8183.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Иностранные делегаты прошедшего в конце мая в Москве международного форума по безопасности единогласно отметили особую важность сохранения исторической памяти на фоне попыток переписать историю, заявил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавлявшихся секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций. "Культурная программа, безусловно, является неотъемлемой частью всех проводимых нами международных встреч по безопасности. Русский мир и русская культура являются мостом, который сегодня соединяет страны и даже целые континенты. Они играют колоссальную роль в сохранении тех традиционных ценностей и общепринятых укладов, за которые вместе с нами выступает мировое большинство", - сказал Венедиктов. По его словам, зарубежные гости смогли посетить основные московские музеи, был также организован торжественный концерт из репертуара отечественных произведений. "Отдельный пласт отечественной культуры – песни военных лет – были встречены участниками конференции под восторженные аплодисменты. Именно через эти военные композиции из поколения в поколение передается память о тех трагических годах", - добавил Венедиктов. "Иностранные делегаты единогласно отмечали, что сохранение памяти и увековечивание подвига народа-победителя особенно важно в современном контексте, когда уже известные всем государства не ограничиваются простым переписыванием истории: варварским способом сносятся древние памятники архитектуры, сжигаются книги и летописи. Одним словом, всеми правдами и неправдами пытаются добиться отмены культуры. Но, как вы знаете, рукописи не горят", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ. По его словам, подлинную культуру невозможно отменить. "Тем более, если речь идет о таком величайшем достоянии мировой цивилизации, как "русский мир", который переживет всех недоброжелателей и их потомков. Перефразирую одного великого советского руководителя – сколько бы мусора сегодня не пытались натащить на памятники нашей отечественной культуры, ветер истории его безжалостно развеет", - резюмировал Венедиктов.
https://ria.ru/20250530/bezopasnot-2019963205.html
https://ria.ru/20250522/venediktov-2018440287.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154823/37/1548233725_0:221:1337:1224_1920x0_80_0_0_e23a6d6b989dca25fa487f2eaf1a1ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр венедиктов, в мире
Россия, Москва, Александр Венедиктов, В мире
На форуме по безопасности отметили важность сохранения исторической памяти

Венедиктов: зарубежные делегаты отметили важность сохранения исторической памяти

© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииЗаместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Иностранные делегаты прошедшего в конце мая в Москве международного форума по безопасности единогласно отметили особую важность сохранения исторической памяти на фоне попыток переписать историю, заявил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила под эгидой Совбеза РФ в национальном центре "Россия" 27-29 мая. В ней приняли участие 126 делегаций из 104 стран, возглавлявшихся секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Формирование архитектуры равной и неделимой безопасности
30 мая, 13:42
"Культурная программа, безусловно, является неотъемлемой частью всех проводимых нами международных встреч по безопасности. Русский мир и русская культура являются мостом, который сегодня соединяет страны и даже целые континенты. Они играют колоссальную роль в сохранении тех традиционных ценностей и общепринятых укладов, за которые вместе с нами выступает мировое большинство", - сказал Венедиктов.
По его словам, зарубежные гости смогли посетить основные московские музеи, был также организован торжественный концерт из репертуара отечественных произведений. "Отдельный пласт отечественной культуры – песни военных лет – были встречены участниками конференции под восторженные аплодисменты. Именно через эти военные композиции из поколения в поколение передается память о тех трагических годах", - добавил Венедиктов.
"Иностранные делегаты единогласно отмечали, что сохранение памяти и увековечивание подвига народа-победителя особенно важно в современном контексте, когда уже известные всем государства не ограничиваются простым переписыванием истории: варварским способом сносятся древние памятники архитектуры, сжигаются книги и летописи. Одним словом, всеми правдами и неправдами пытаются добиться отмены культуры. Но, как вы знаете, рукописи не горят", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.
По его словам, подлинную культуру невозможно отменить. "Тем более, если речь идет о таком величайшем достоянии мировой цивилизации, как "русский мир", который переживет всех недоброжелателей и их потомков. Перефразирую одного великого советского руководителя – сколько бы мусора сегодня не пытались натащить на памятники нашей отечественной культуры, ветер истории его безжалостно развеет", - резюмировал Венедиктов.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Александр Венедиктов: Россия предложит инициативы по безопасности в мире
22 мая, 14:00
 
РоссияМоскваАлександр ВенедиктовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала