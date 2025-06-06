https://ria.ru/20250606/sotrudnik-2021440683.html

СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата

СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата - РИА Новости, 06.06.2025

СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата

Сотрудник военкомата погиб в Одесской области при взрыве автомобиля, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T22:17:00+03:00

2025-06-06T22:17:00+03:00

2025-06-06T22:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник военкомата погиб в Одесской области при взрыве автомобиля, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Главное управления нацполиции Одесской области ранее в пятницу сообщало об одном погибшем в результате взрыва автомобиля в регионе. "Источники "Общественного" в правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника Березовского районного ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) в результате взрыва автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, в том числе принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК".

https://ria.ru/20250605/ukraina-2021023386.html

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