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СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата - РИА Новости, 06.06.2025
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СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата
СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата - РИА Новости, 06.06.2025
СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата
Сотрудник военкомата погиб в Одесской области при взрыве автомобиля, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T22:17:00+03:00
2025-06-06T22:17:00+03:00
в мире
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украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник военкомата погиб в Одесской области при взрыве автомобиля, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Главное управления нацполиции Одесской области ранее в пятницу сообщало об одном погибшем в результате взрыва автомобиля в регионе. "Источники "Общественного" в правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника Березовского районного ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) в результате взрыва автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, в том числе принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК".
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4.7
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в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
СМИ: в Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата

В Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник Березовского военкомата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на Украине
Автомобили полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили полиции на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник военкомата погиб в Одесской области при взрыве автомобиля, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Главное управления нацполиции Одесской области ранее в пятницу сообщало об одном погибшем в результате взрыва автомобиля в регионе.
"Источники "Общественного" в правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника Березовского районного ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) в результате взрыва автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, в том числе принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК".
Бунт мобилизованных в одном из киевских ТЦК - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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