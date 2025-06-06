https://ria.ru/20250606/sochi-2021383286.html

Мальчика, на которого напали собаки в Сочи, готовят к операции на лице

Мальчика, на которого напали собаки в Сочи, готовят к операции на лице - РИА Новости, 06.06.2025

Мальчика, на которого напали собаки в Сочи, готовят к операции на лице

Врачи Российской детской клинической больницы в Москве установили экспандер девятилетнему мальчику, на которого в феврале напали собаки в сочинском СНТ... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:01:00+03:00

2025-06-06T17:01:00+03:00

2025-06-06T17:17:00+03:00

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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Врачи Российской детской клинической больницы в Москве установили экспандер девятилетнему мальчику, на которого в феврале напали собаки в сочинском СНТ "Авиатор"; это необходимо для растяжения кожи лица перед проведением пластической операции носа и верхней губы, запланированной в июле, рассказал РИА Новости отец ребенка Валентин Королев. "У Валентина все хорошо: экспандер поставили. Он устанавливается, чтобы растягивалась кожа, он накачивается физраствором в определенное время. В начале июля начнется пластика носа и верхней губы", – сказал Королев, отвечая на вопрос РИА Новости о состоянии мальчика. Также отец мальчика поделился, что на лето они останутся в РДКБ, пока не будут выполнены все операции. Ранее Королев сообщал, что сложная пластика верхней губы будет проходить в несколько этапов. По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами. Суд в Сочи в мае приговорил владельца хаски к полутора годам ограничения свободы.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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москва, сочи, происшествия