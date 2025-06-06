В Сочи волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута
В Сочи волонтеры спасли более 600 чомг, гагар и бакланов, пострадавших от мазута
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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СОЧИ, 6 июн - РИА Новости. Волонтеры в штабе, организованном на базе сочинского географического общества (СГО), спасли более 600 пострадавших от мазута птиц, сообщили в Telegram-канале общества.
Для птиц загрязнение мазутом опасно тем, что может вызывать у них токсический гепатит, некрозы кутикулы желудка, жировую дистрофию печени, воспаление, отеки и ателектаз легких, а также острую сердечную недостаточность.
"На базе СГО успешно работал штаб по спасению и реабилитации птиц, а волонтерам удалось спасти более 600 замазученных чомг, гагар, бакланов", - говорится в сообщении.
В СГО уточнили, что волонтеры штаба находили пострадавших птиц на берегу Чёрного моря, после чистки, лечения и реабилитации их отпускали в естественную среду обитания.
Глава города Андрей Прошунин в четверг на экологическом совете Сочи вручил почетную грамоту председателю Сочинского географического общества Александру Зобнину за самоотверженную работу по спасению водоплавающих птиц.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.