Рейтинг@Mail.ru
В Сочи волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/sochi-2021344674.html
В Сочи волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута
В Сочи волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 06.06.2025
В Сочи волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута
Волонтеры в штабе, организованном на базе сочинского географического общества (СГО), спасли более 600 пострадавших от мазута птиц, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:26:00+03:00
2025-06-06T15:26:00+03:00
черное море
сочи
керченский пролив
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990608390_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_ee39560989a4edb926bbb0b4ee9b8f01.jpg
СОЧИ, 6 июн - РИА Новости. Волонтеры в штабе, организованном на базе сочинского географического общества (СГО), спасли более 600 пострадавших от мазута птиц, сообщили в Telegram-канале общества. Для птиц загрязнение мазутом опасно тем, что может вызывать у них токсический гепатит, некрозы кутикулы желудка, жировую дистрофию печени, воспаление, отеки и ателектаз легких, а также острую сердечную недостаточность. "На базе СГО успешно работал штаб по спасению и реабилитации птиц, а волонтерам удалось спасти более 600 замазученных чомг, гагар, бакланов", - говорится в сообщении. В СГО уточнили, что волонтеры штаба находили пострадавших птиц на берегу Чёрного моря, после чистки, лечения и реабилитации их отпускали в естественную среду обитания. Глава города Андрей Прошунин в четверг на экологическом совете Сочи вручил почетную грамоту председателю Сочинского географического общества Александру Зобнину за самоотверженную работу по спасению водоплавающих птиц. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250604/anapa-2020870132.html
https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html
черное море
сочи
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990608390_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_052305e86c366ac4d59c6e954fa70e84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, сочи, керченский пролив, происшествия
Черное море, Сочи, Керченский пролив, Происшествия
В Сочи волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута

В Сочи волонтеры спасли более 600 чомг, гагар и бакланов, пострадавших от мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 6 июн - РИА Новости. Волонтеры в штабе, организованном на базе сочинского географического общества (СГО), спасли более 600 пострадавших от мазута птиц, сообщили в Telegram-канале общества.
Для птиц загрязнение мазутом опасно тем, что может вызывать у них токсический гепатит, некрозы кутикулы желудка, жировую дистрофию печени, воспаление, отеки и ателектаз легких, а также острую сердечную недостаточность.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
На пляжах в Анапе не выявили ни одного выброса мазута с начала недели
4 июня, 15:08
"На базе СГО успешно работал штаб по спасению и реабилитации птиц, а волонтерам удалось спасти более 600 замазученных чомг, гагар, бакланов", - говорится в сообщении.
В СГО уточнили, что волонтеры штаба находили пострадавших птиц на берегу Чёрного моря, после чистки, лечения и реабилитации их отпускали в естественную среду обитания.
Глава города Андрей Прошунин в четверг на экологическом совете Сочи вручил почетную грамоту председателю Сочинского географического общества Александру Зобнину за самоотверженную работу по спасению водоплавающих птиц.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом
23 мая, 17:39
 
Черное мореСочиКерченский проливПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала