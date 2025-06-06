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Силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший московский регион
Силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший московский регион - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший московский регион
Уничтожен беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:32:00+03:00
2025-06-06T18:32:00+03:00
2025-06-06T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уничтожен беспилотник, атаковавший московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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Россия, Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Силы ПВО сбили БПЛА, атаковавший московский регион
Собянин: беспилотник, атаковавший московский регион, уничтожен