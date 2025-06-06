https://ria.ru/20250606/sneg-2021245520.html
В Пермском крае выпал снег
В Пермском крае выпал снег - РИА Новости, 06.06.2025
В Пермском крае выпал снег
Снег выпал в Пермском крае в середине первой декады июня, говорится в сообщении региональной дирекции особо охраняемых территорий. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:39:00+03:00
2025-06-06T09:39:00+03:00
2025-06-06T09:39:00+03:00
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ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Снег выпал в Пермском крае в середине первой декады июня, говорится в сообщении региональной дирекции особо охраняемых территорий. "Вот оно счастье - лето, Каменный город, снег", - указано в группе дирекции особо охраняемых территорий Пермского края в соцсети "ВКонтакте". Также в посте опубликованы фото заснеженных дорожек на территории ландшафтного геоморфологического памятника природы Каменный город в регионе. Осадки были зафиксированы в четверг. В пятницу в Перми плюс 18 градусов, солнечно. Конец мая и начало июня в Пермском крае были необычно жаркими, на многих территориях температура воздуха превышала плюс 30 градусов, после чего стало прохладнее, наблюдаются дожди и грозы.
https://ria.ru/20250527/sneg-2019268944.html
https://ria.ru/20250606/pogoda-2021237653.html
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пермский край, пермь, общество
Пермский край, Пермь, Общество
В Пермском крае выпал снег
Снег выпал в Пермском крае в первой декаде июня после периода 30-градусной жары