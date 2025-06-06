Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае выпал снег - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/sneg-2021245520.html
В Пермском крае выпал снег
В Пермском крае выпал снег - РИА Новости, 06.06.2025
В Пермском крае выпал снег
Снег выпал в Пермском крае в середине первой декады июня, говорится в сообщении региональной дирекции особо охраняемых территорий. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:39:00+03:00
2025-06-06T09:39:00+03:00
пермский край
пермь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021244345_0:202:868:690_1920x0_80_0_0_e550bdf0dee701faa5764c599af11fb4.jpg
ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Снег выпал в Пермском крае в середине первой декады июня, говорится в сообщении региональной дирекции особо охраняемых территорий. "Вот оно счастье - лето, Каменный город, снег", - указано в группе дирекции особо охраняемых территорий Пермского края в соцсети "ВКонтакте". Также в посте опубликованы фото заснеженных дорожек на территории ландшафтного геоморфологического памятника природы Каменный город в регионе. Осадки были зафиксированы в четверг. В пятницу в Перми плюс 18 градусов, солнечно. Конец мая и начало июня в Пермском крае были необычно жаркими, на многих территориях температура воздуха превышала плюс 30 градусов, после чего стало прохладнее, наблюдаются дожди и грозы.
https://ria.ru/20250527/sneg-2019268944.html
https://ria.ru/20250606/pogoda-2021237653.html
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021244345_0:108:868:759_1920x0_80_0_0_7c99115f5e2ec37ca34879bab4da70d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, пермь, общество
Пермский край, Пермь, Общество
В Пермском крае выпал снег

Снег выпал в Пермском крае в первой декаде июня после периода 30-градусной жары

© Фото : Дирекция ООПТ Пермского краяСнег в Пермском крае. 6 июня 2025
Снег в Пермском крае. 6 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Дирекция ООПТ Пермского края
Снег в Пермском крае. 6 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Снег выпал в Пермском крае в середине первой декады июня, говорится в сообщении региональной дирекции особо охраняемых территорий.
"Вот оно счастье - лето, Каменный город, снег", - указано в группе дирекции особо охраняемых территорий Пермского края в соцсети "ВКонтакте".
Снег на юге Кузбасса - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Кузбассе выпал снег после 30-градусной жары
27 мая, 09:57
Также в посте опубликованы фото заснеженных дорожек на территории ландшафтного геоморфологического памятника природы Каменный город в регионе. Осадки были зафиксированы в четверг.
В пятницу в Перми плюс 18 градусов, солнечно. Конец мая и начало июня в Пермском крае были необычно жаркими, на многих территориях температура воздуха превышала плюс 30 градусов, после чего стало прохладнее, наблюдаются дожди и грозы.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Вчера, 08:50
 
Пермский крайПермьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала