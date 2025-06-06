https://ria.ru/20250606/smirnov-2021308788.html

Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест - РИА Новости, 06.06.2025

Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Мещанский суд Москвы продлил до середины сентября арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:24:00+03:00

2025-06-06T13:24:00+03:00

2025-06-06T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до середины сентября арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова", - сказал собеседник агентства.Срок меры установлен до 15 сентября.Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250521/sud-2018329535.html

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