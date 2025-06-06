https://ria.ru/20250606/smirnov-2021308788.html
Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест
Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест - РИА Новости, 06.06.2025
Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест
Мещанский суд Москвы продлил до середины сентября арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:24:00+03:00
2025-06-06T13:24:00+03:00
2025-06-06T13:30:00+03:00
курская область
общество
москва
алексей смирнов (политик)
владимир лукин
алексей дедов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011656796_156:77:774:425_1920x0_80_0_0_93d3137f8da20c58b6367bf0edd3f236.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до середины сентября арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищениях, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова", - сказал собеседник агентства.Срок меры установлен до 15 сентября.Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250521/sud-2018329535.html
https://ria.ru/20250311/sud-2004358381.html
курская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011656796_0:0:774:582_1920x0_80_0_0_7b5b5cb805017640b271612b9d9f9b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, общество, москва, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Курская область, Общество, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Лукин, Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест
Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест до осени