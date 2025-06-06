https://ria.ru/20250606/smi-2021248448.html

СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском

СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском - РИА Новости, 06.06.2025

СМИ: Трамп мог потерять более миллиарда долларов из-за ссоры с Маском

Президент США Дональд Трамп мог потерять за день свыше одного миллиарда долларов из-за ссоры с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает портал... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:51:00+03:00

2025-06-06T09:51:00+03:00

2025-06-06T09:51:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e31d2b9cee8dc1e43b2cc3e4960ff17.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог потерять за день свыше одного миллиарда долларов из-за ссоры с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает портал Axios. "В четверг постепенное крушение отношений президента Трампа и Илона Маска обошлось обоим в значительную сумму денег... Падение (стоимости акций - ред.) на 8% в Trump Media and Technology Group стоило президенту примерно 202 миллиона долларов. Более серьезным ударом для Трампа стало падение его мемкоина TRUMP примерно на 10%, что могло стоить ему около 900 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Агентство Блумберг 6 июня передавало, что Маск в результате ссоры с Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

https://ria.ru/20250606/ssha-2021229503.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска