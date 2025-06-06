https://ria.ru/20250606/skandal-2021249243.html

Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт

Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2025

Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском превзошел все ожидания, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:57:00+03:00

2025-06-06T09:57:00+03:00

2025-06-06T10:01:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

владимир джаралла

tesla motors

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском превзошел все ожидания, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%. "Маск явно потерял голову от причастности к власти - обычная история, но на вершине есть место лишь для одного. И все предвкушали даже не саму отставку, а какой скандал за этим последует, и он превзошел все ожидания", - сказал агентству Джаралла. По словам эксперта, на глазах всего мира происходит "базарная перепалка самого вульгарного пошиба". "Маск осознал, что его использовали и выбросили, но смириться с этим не хочет. Нас ожидает падение колосса, когда на глазах всего мира империя Маска исчезнет. Однако Трамп тоже убеждается в верности поговорки "худой мир лучше доброй ссоры", - подчеркнул политолог. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

https://ria.ru/20250606/ssha-2021229503.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, владимир джаралла, tesla motors, конфликт трампа и маска