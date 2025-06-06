https://ria.ru/20250606/skandal-2021249243.html
Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт
Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт - РИА Новости, 06.06.2025
Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском превзошел все ожидания, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:57:00+03:00
2025-06-06T09:57:00+03:00
2025-06-06T10:01:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
владимир джаралла
tesla motors
конфликт трампа и маска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском превзошел все ожидания, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%. "Маск явно потерял голову от причастности к власти - обычная история, но на вершине есть место лишь для одного. И все предвкушали даже не саму отставку, а какой скандал за этим последует, и он превзошел все ожидания", - сказал агентству Джаралла. По словам эксперта, на глазах всего мира происходит "базарная перепалка самого вульгарного пошиба". "Маск осознал, что его использовали и выбросили, но смириться с этим не хочет. Нас ожидает падение колосса, когда на глазах всего мира империя Маска исчезнет. Однако Трамп тоже убеждается в верности поговорки "худой мир лучше доброй ссоры", - подчеркнул политолог. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
https://ria.ru/20250606/ssha-2021229503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, владимир джаралла, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Джаралла, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Скандал Трампа и Маска превзошел все ожидания, считает эксперт
Джаралла назвал конфликт между Трампом и Маском вульгарной базарной перепалкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском превзошел все ожидания, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
В четверг между Маском
и Трампом
произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США
бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla
на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
"Маск явно потерял голову от причастности к власти - обычная история, но на вершине есть место лишь для одного. И все предвкушали даже не саму отставку, а какой скандал за этим последует, и он превзошел все ожидания", - сказал агентству Джаралла
.
По словам эксперта, на глазах всего мира происходит "базарная перепалка самого вульгарного пошиба".
"Маск осознал, что его использовали и выбросили, но смириться с этим не хочет. Нас ожидает падение колосса, когда на глазах всего мира империя Маска исчезнет. Однако Трамп тоже убеждается в верности поговорки "худой мир лучше доброй ссоры", - подчеркнул политолог.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.