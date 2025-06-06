https://ria.ru/20250606/simonyan-2021434372.html

Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны

Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны - РИА Новости, 06.06.2025

Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости отметила, что Международный фестиваль... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T21:31:00+03:00

2025-06-06T21:31:00+03:00

2025-06-06T21:31:00+03:00

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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости отметила, что Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" - шанс напомнить странам, что их многое связывает. В пятницу Симоньян посетила торжественную церемонию открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", который проходит в Сочи с 6 по 13 июня. "Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная - объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания. Это настолько про то, что любит мой муж Тигран", - сказала Симоньян, отвечая на вопрос РИА Новости об эмоциях на открытии фестиваля. Она тепло приветствовала гостей мероприятия и отметила, что когда-то общая культура и кинематограф связывали большинство участников фестиваля. "Этот фестиваль - ещё один шанс, замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу, что мы есть, напомнить друг другу, что нас многое связывает, в том числе связывает и общий когда-то кинематограф, и общая когда-то культура. Разрушать гораздо проще, чем строить. Я всё-таки надеюсь, что этот кинофестиваль станет одним из строителей, я уверена, что так будет", - заключила Симоньян. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из более 25 стран. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 мск 13 июня в Летнем театре. Первый Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

https://ria.ru/20250606/festival-2021431585.html

https://ria.ru/20250527/gerasimov-2019432077.html

https://ria.ru/20250602/reyting-2019845201.html

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сочи, маргарита симоньян, в мире, россия, кино, кино и сериалы