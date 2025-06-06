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Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны - РИА Новости, 06.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:31 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/simonyan-2021434372.html
Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны
Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны - РИА Новости, 06.06.2025
Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости отметила, что Международный фестиваль... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:31:00+03:00
2025-06-06T21:31:00+03:00
культура
сочи
маргарита симоньян
в мире
россия
кино
кино и сериалы
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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости отметила, что Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" - шанс напомнить странам, что их многое связывает. В пятницу Симоньян посетила торжественную церемонию открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", который проходит в Сочи с 6 по 13 июня. "Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная - объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания. Это настолько про то, что любит мой муж Тигран", - сказала Симоньян, отвечая на вопрос РИА Новости об эмоциях на открытии фестиваля. Она тепло приветствовала гостей мероприятия и отметила, что когда-то общая культура и кинематограф связывали большинство участников фестиваля. "Этот фестиваль - ещё один шанс, замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу, что мы есть, напомнить друг другу, что нас многое связывает, в том числе связывает и общий когда-то кинематограф, и общая когда-то культура. Разрушать гораздо проще, чем строить. Я всё-таки надеюсь, что этот кинофестиваль станет одним из строителей, я уверена, что так будет", - заключила Симоньян. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из более 25 стран. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 мск 13 июня в Летнем театре. Первый Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
https://ria.ru/20250606/festival-2021431585.html
https://ria.ru/20250527/gerasimov-2019432077.html
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сочи, маргарита симоньян, в мире, россия, кино, кино и сериалы
Культура, Сочи, Маргарита Симоньян, В мире, Россия, кино, Кино и сериалы
Симоньян выразила надежду, что "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны

Симоньян назвала Евразия-Кинофест поводом вспомнить, что страны многое связывает

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости отметила, что Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" - шанс напомнить странам, что их многое связывает.
В пятницу Симоньян посетила торжественную церемонию открытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", который проходит в Сочи с 6 по 13 июня.
II Международный фестиваль Евразия-Кинофест в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Участники фестиваля "Евразия-Кинофест" прошли по красной дорожке
Вчера, 20:46
"Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная - объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания. Это настолько про то, что любит мой муж Тигран", - сказала Симоньян, отвечая на вопрос РИА Новости об эмоциях на открытии фестиваля.
Она тепло приветствовала гостей мероприятия и отметила, что когда-то общая культура и кинематограф связывали большинство участников фестиваля.
"Этот фестиваль - ещё один шанс, замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу, что мы есть, напомнить друг другу, что нас многое связывает, в том числе связывает и общий когда-то кинематограф, и общая когда-то культура. Разрушать гораздо проще, чем строить. Я всё-таки надеюсь, что этот кинофестиваль станет одним из строителей, я уверена, что так будет", - заключила Симоньян.
Советский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Аполлинариевич Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
На "Евразия-Кинофесте" отпразднуют юбилей режиссера Герасимова
27 мая, 19:47
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходит в Сочи с 6 по 13 июня, на нем будут представлены документальные и художественные фильмы из более 25 стран. Жюри по итогам кинофестиваля выберут авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия". Церемония закрытия международного фестиваля состоится в 19.00 мск 13 июня в Летнем театре.
Первый Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек.
"Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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2 июня, 12:00
 
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