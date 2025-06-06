https://ria.ru/20250606/sily-2021223980.html

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 06.06.2025

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области

Силы ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:49:00+03:00

2025-06-06T05:49:00+03:00

2025-06-06T05:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу", - написал он.

https://ria.ru/20250507/pvo-2015412978.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность