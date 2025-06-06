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Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:49 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/sily-2021223980.html
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 06.06.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:49:00+03:00
2025-06-06T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу", - написал он.
https://ria.ru/20250507/pvo-2015412978.html
тульская область
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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области

Миляев: в Тульской области уничтожили два беспилотника, пострадали три человека

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области, пострадали три человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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