https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html

В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах

В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах - РИА Новости, 06.06.2025

В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах

Сенатор Олег Голов предложил более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома — до 50 тысяч рублей, соответствующий документ поступил в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:11:00+03:00

2025-06-06T01:11:00+03:00

2025-06-06T02:12:00+03:00

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сенатор Олег Голов предложил более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома — до 50 тысяч рублей, соответствующий документ поступил в распоряжение РИА Новости."Мной подготовлен проект закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за курение табака в подъездах многоквартирных домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера административного штрафа за курение в подъездах... до 50 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей)", — говорится в письме парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.По словам Голова, его идея направлена на повышение эффективности реализации закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", разработанного министерством."Несмотря на установленный данным законом запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными обращениями граждан", — отметил парламентарий.Политик попросил главу Минздрава высказать свою позицию по данному вопросу.Письмо с таким же содержанием Голов направил и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Сенатор просит ее ответить, считает ли ведомство целесообразным увеличение штрафа до такого размера. Этот документ также есть в распоряжении агентства.Кроме того, Голов просит регулятор предоставить статистику выявленных нарушений запрета на курение в подъездах многоквартирных домов за период 2023-2025 годов, а также уточнить, какие дополнительные меры, по мнению Роспотребнадзора, могли бы способствовать более эффективному соблюдению соответствующего законодательства.В беседе с РИА Новости законодатель отметил, что существующий размер штрафа не является эффективным сдерживающим фактором. "Многие граждане продолжают курить в подъездах, не задумываясь о дискомфорте, который испытывают их соседи", - сказал он. Голов подчеркнул, что подъезд - это общее пространство, через которое ежедневно проходят все жители дома: родители с детьми, пожилые люди, беременные женщины. И каждый из них имеет право на чистый воздух в этом общем пространстве. "Представьте семью, которая каждое утро выходит с детьми из квартиры в прокуренный подъезд. Или человека с заболеванием дыхательных путей, для которого табачный дым особенно опасен. Это не просто вопрос комфорта - это вопрос здоровья", - подчеркнул сенатор. Политик отметил, что предлагаемая сумма штрафа значительная. "Но именно такой размер штрафа может стать действенной мерой, которая заставит людей задуматься о последствиях своих действий и проявить уважение к соседям", - полагает он. По словам законодателя, предлагаемая инициатива не направлена против курильщиков как таковых. "Речь идет лишь о соблюдении правил общежития и уважении прав всех жителей дома. Курение - это личный выбор каждого взрослого человека, но оно должно осуществляться в местах, где не причиняет вреда окружающим", - заключил Голов.

https://ria.ru/20250317/mintrans-2005600996.html

https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html

https://ria.ru/20241212/kurenie-1988842526.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)