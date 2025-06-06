https://ria.ru/20250606/sheremetevo-2021213240.html
"Шереметьево" внедрит стойки самостоятельной регистрации багажа
"Шереметьево" внедрит стойки самостоятельной регистрации багажа - РИА Новости, 06.06.2025
"Шереметьево" внедрит стойки самостоятельной регистрации багажа
Аэропорт "Шереметьево" внедрит собственные стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа, интегрированные с отечественной системой бронирования "Астра", до... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:21:00+03:00
2025-06-06T02:21:00+03:00
2025-06-06T02:21:00+03:00
технологии
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шереметьево (аэропорт)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" внедрит собственные стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа, интегрированные с отечественной системой бронирования "Астра", до конца года, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта "Шереметьево" Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила 7 марта стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России. "Стойка самостоятельной регистрации - полностью отечественная разработка, интегрированная с российской системой бронирования "Астра". Всего будет 10 стоек: шесть — на внутренних рейсах, они начнут работать с сентября, и четыре — на международные, надеемся до конца года установить", - сообщил Ильин. В 2025 году стойками, разработанными "Шереметьево", могут воспользоваться только пассажиры "Аэрофлота", "а в перспективе и других авиакомпаний".
https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html
https://ria.ru/20250606/sheremetevo-2021212945.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Технологии, Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
"Шереметьево" внедрит стойки самостоятельной регистрации багажа
Аэропорт Шереметьево внедрит свои стойки самостоятельной сдачи багажа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" внедрит собственные стойки самостоятельной регистрации и сдачи багажа, интегрированные с отечественной системой бронирования "Астра", до конца года, сообщил журналистам заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта "Шереметьево" Дмитрий Ильин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Авиакомпания "Аэрофлот
" совместно с аэропортом "Шереметьево
" запустила 7 марта стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России
.
"Стойка самостоятельной регистрации - полностью отечественная разработка, интегрированная с российской системой бронирования "Астра". Всего будет 10 стоек: шесть — на внутренних рейсах, они начнут работать с сентября, и четыре — на международные, надеемся до конца года установить", - сообщил Ильин.
В 2025 году стойками, разработанными "Шереметьево", могут воспользоваться только пассажиры "Аэрофлота", "а в перспективе и других авиакомпаний".