https://ria.ru/20250606/semerka-2021335623.html

Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg

Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.06.2025

Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg

Дни "Большой семерки" сочтены из-за утраты влияния и уменьшения доли ее участников в мировом ВВП, считает агентство Bloomberg. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:57:00+03:00

2025-06-06T14:57:00+03:00

2025-06-06T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дни "Большой семерки" сочтены из-за утраты влияния и уменьшения доли ее участников в мировом ВВП, считает агентство Bloomberg. "Спустя полвека после первой встречи элиты стран мира <...> дни "Большой семерки" сочтены. Доля стран мира, которых она представляет, уменьшается — теперь она представляет менее 30 процентов мирового ВВП и десять процентов населения, при этом снижается и ее влияние", — утверждает издание. Исключение России из "Большой восьмерки" положило конец ее политическим амбициям, отмечает Bloomberg. По его данным, клуб может не выпустить коммюнике после июньского саммита в Канаде."Приглашение на G7 уже не то, что раньше", — подчеркивают в агентстве. В марте президент России Владимир Путин задался вопросом о названии "Большой семерки". Он заявил, что ему непонятно, почему рост ВВП еврозоны составил всего 0,9 процента, а G7 все еще называется "большой".Такой формат существовал с 1998 года. В 2014-м году клуб сократился до семи стран, когда из-за событий в Крыму его участники приняли решение не ехать на саммит в Сочи. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала все обвинения.

https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html

https://ria.ru/20250214/peskov-1999357492.html

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в мире, россия, сша, канада, дональд трамп, джо байден, g7, g8