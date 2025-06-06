https://ria.ru/20250606/schepikhin-2021433679.html
Блогера Щепихина арестовали по делу об экстремизме
Блогера Щепихина арестовали по делу об экстремизме - РИА Новости, 06.06.2025
Блогера Щепихина арестовали по делу об экстремизме
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:16:00+03:00
2025-06-06T21:16:00+03:00
2025-06-06T21:21:00+03:00
инцидент с блогером щепихиным
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов представительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щепихина Арега Самвеловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ, на срок 2 месяца", - рассказали в суде.Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.
https://ria.ru/20250605/schepikhin-2021026811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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инцидент с блогером щепихиным, арег щепихин, москва, общество, происшествия, ахмед дудаев, россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Инцидент с блогером Щепихиным, Арег Щепихин, Москва, Общество, Происшествия, Ахмед Дудаев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Блогера Щепихина арестовали по делу об экстремизме
Замоскворецкий суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти