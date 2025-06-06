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Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам - РИА Новости, 06.06.2025
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15:59 06.06.2025 (обновлено: 16:04 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/sberbank-2021353371.html
Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам
Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам - РИА Новости, 06.06.2025
Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам
Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых, сообщает банк. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:59:00+03:00
2025-06-06T16:04:00+03:00
экономика
сбербанк россии
сбер
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых, сообщает банк."Снижение ключевой ставки Банком России создает возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам... кроме того, "Сбер" предупреждает клиентов о снижении с 11 июня ставок по основной линейке вкладов "Лучший%" и "Сбервклад" - на 1 процентный пункт на всех сроках, до 19%. До 11 июня клиенты "Сбера" еще могут открыть вклады по текущим условиям", - говорится в сообщении.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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экономика, сбербанк россии, сбер, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам

Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 п.п.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в офисе "Сбербанка"
Надпись Вклады в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в офисе "Сбербанка". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сбербанк с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых, сообщает банк.
«
"Снижение ключевой ставки Банком России создает возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам... кроме того, "Сбер" предупреждает клиентов о снижении с 11 июня ставок по основной линейке вкладов "Лучший%" и "Сбервклад" - на 1 процентный пункт на всех сроках, до 19%. До 11 июня клиенты "Сбера" еще могут открыть вклады по текущим условиям", - говорится в сообщении.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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