https://ria.ru/20250606/sberbank-2021337201.html
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов к концу года
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов к концу года - РИА Новости, 06.06.2025
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов к концу года
Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:02:00+03:00
2025-06-06T15:02:00+03:00
2025-06-06T15:02:00+03:00
экономика
игорь рапохин
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
sbercib investment research
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении банка. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б.п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Это будет способствовать дальнейшему снижению доходностей облигаций с фиксированным купоном. Для курса рубля результаты заседания нейтральны", - приводятся в сообщении слова старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина. Снижение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализурующее о развороте денежно-кредитной политики, считает он.
https://ria.ru/20250606/stavka-2021317653.html
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экономика, игорь рапохин, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, sbercib investment research
Экономика, Игорь Рапохин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, SberCIB Investment Research
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов к концу года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку до 17% к концу года