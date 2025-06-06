https://ria.ru/20250606/sberbank-2021337201.html

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов к концу года

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов к концу года - РИА Новости, 06.06.2025

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 17 процентов к концу года

Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:02:00+03:00

2025-06-06T15:02:00+03:00

2025-06-06T15:02:00+03:00

экономика

игорь рапохин

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

sbercib investment research

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сбербанк ожидает, что ЦБ РФ в июле снизит ключевую ставку еще на 1 процентный пункт с нынешних 20%, а к концу года она опустится до 17%, говорится в сообщении банка. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. "Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б.п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Это будет способствовать дальнейшему снижению доходностей облигаций с фиксированным купоном. Для курса рубля результаты заседания нейтральны", - приводятся в сообщении слова старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина. Снижение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализурующее о развороте денежно-кредитной политики, считает он.

https://ria.ru/20250606/stavka-2021317653.html

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экономика, игорь рапохин, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, sbercib investment research