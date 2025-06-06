https://ria.ru/20250606/sammit-2021287965.html

На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому

На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому - РИА Новости, 06.06.2025

На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому

На саммите НАТО сведут к минимуму обсуждение темы Украины, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters."Ожидается, что официальные... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:15:00+03:00

2025-06-06T12:15:00+03:00

2025-06-06T22:04:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

нато

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg

МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. На саммите НАТО сведут к минимуму обсуждение темы Украины, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters."Ожидается, что официальные лица сократят его (саммита. — Прим. ред.) продолжительность, ограничат обсуждение Украины и спланируют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог как-то присутствовать, не провоцируя Трампа", — говорится в публикации. По словам дипломатов, Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не будет допущен на основную встречу. Кроме того, пока не известно, будет ли Россия названа угрозой в кратком заявлении по итогам саммита или же будет ли выражена поддержка Украине. Все эти меры предосторожности предпринимаются, чтобы не разгневать Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме, пишет агентство. По мнению высокопоставленного дипломатического источника, если Зеленский не примет участия в саммите в той или иной форме, это будет "как минимум пиар-катастрофой". В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. После конфликта президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома.

https://ria.ru/20250606/merts-2021238509.html

https://ria.ru/20250604/slutskij-2020940009.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, нато, дональд трамп, сша