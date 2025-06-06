Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 06.06.2025 (обновлено: 22:04 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/sammit-2021287965.html
На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому
На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому - РИА Новости, 06.06.2025
На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому
На саммите НАТО сведут к минимуму обсуждение темы Украины, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters."Ожидается, что официальные... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:15:00+03:00
2025-06-06T22:04:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
нато
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. На саммите НАТО сведут к минимуму обсуждение темы Украины, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters."Ожидается, что официальные лица сократят его (саммита. — Прим. ред.) продолжительность, ограничат обсуждение Украины и спланируют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог как-то присутствовать, не провоцируя Трампа", — говорится в публикации. По словам дипломатов, Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не будет допущен на основную встречу. Кроме того, пока не известно, будет ли Россия названа угрозой в кратком заявлении по итогам саммита или же будет ли выражена поддержка Украине. Все эти меры предосторожности предпринимаются, чтобы не разгневать Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме, пишет агентство. По мнению высокопоставленного дипломатического источника, если Зеленский не примет участия в саммите в той или иной форме, это будет "как минимум пиар-катастрофой". В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. После конфликта президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома.
https://ria.ru/20250606/merts-2021238509.html
https://ria.ru/20250604/slutskij-2020940009.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_104bd0d9b0370244fb885985ba3a8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп, США
На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому

Reuters: на саммите НАТО сократят обсуждение Украины из-за Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. На саммите НАТО сведут к минимуму обсуждение темы Украины, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

"Ожидается, что официальные лица сократят его (саммита. — Прим. ред.) продолжительность, ограничат обсуждение Украины и спланируют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог как-то присутствовать, не провоцируя Трампа", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В США раскрыли, какой удар получил Мерц в Вашингтоне из-за России
Вчера, 08:57
По словам дипломатов, Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не будет допущен на основную встречу.

Кроме того, пока не известно, будет ли Россия названа угрозой в кратком заявлении по итогам саммита или же будет ли выражена поддержка Украине. Все эти меры предосторожности предпринимаются, чтобы не разгневать Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме, пишет агентство.

По мнению высокопоставленного дипломатического источника, если Зеленский не примет участия в саммите в той или иной форме, это будет "как минимум пиар-катастрофой".

В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. После конфликта президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Слуцкий прокомментировал приглашение Украины на саммит НАТО
4 июня, 18:22
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала