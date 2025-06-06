На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому
Reuters: на саммите НАТО сократят обсуждение Украины из-за Трампа
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. На саммите НАТО сведут к минимуму обсуждение темы Украины, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.
"Ожидается, что официальные лица сократят его (саммита. — Прим. ред.) продолжительность, ограничат обсуждение Украины и спланируют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог как-то присутствовать, не провоцируя Трампа", — говорится в публикации.
"Ожидается, что официальные лица сократят его (саммита. — Прим. ред.) продолжительность, ограничат обсуждение Украины и спланируют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог как-то присутствовать, не провоцируя Трампа", — говорится в публикации.
По словам дипломатов, Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, но не будет допущен на основную встречу.
Кроме того, пока не известно, будет ли Россия названа угрозой в кратком заявлении по итогам саммита или же будет ли выражена поддержка Украине. Все эти меры предосторожности предпринимаются, чтобы не разгневать Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме, пишет агентство.
По мнению высокопоставленного дипломатического источника, если Зеленский не примет участия в саммите в той или иной форме, это будет "как минимум пиар-катастрофой".
В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. После конфликта президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома.
Кроме того, пока не известно, будет ли Россия названа угрозой в кратком заявлении по итогам саммита или же будет ли выражена поддержка Украине. Все эти меры предосторожности предпринимаются, чтобы не разгневать Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме, пишет агентство.
По мнению высокопоставленного дипломатического источника, если Зеленский не примет участия в саммите в той или иной форме, это будет "как минимум пиар-катастрофой".
В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. После конфликта президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома.