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Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне
Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне - РИА Новости, 07.06.2025
Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне
Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне, об этом глава региона заявил РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-06T23:23:00+03:00
2025-06-06T23:23:00+03:00
2025-06-07T00:34:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн — РИА Новости. Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне, об этом глава региона заявил РИА Новости."Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым <...> (Чтобы. — Прим. ред.) показать мне, что и мой дом затоплен", — сказал он. Собеседник агентства напомнил, что ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС ударами из HIMARS — системы, которой нет у российской армии, и назвал попытки Киева возложить вину за уничтожение объекта на Москву пропагандистскими уловками.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне
Украинские провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне