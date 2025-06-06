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Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 06.06.2025 (обновлено: 00:34 07.06.2025)
https://ria.ru/20250606/saldo-2021445145.html
Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне
Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне - РИА Новости, 07.06.2025
Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне
Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне, об этом глава региона заявил РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-06T23:23:00+03:00
2025-06-07T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн — РИА Новости. Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне, об этом глава региона заявил РИА Новости."Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым &lt;...&gt; (Чтобы. — Прим. ред.) показать мне, что и мой дом затоплен", — сказал он. Собеседник агентства напомнил, что ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС ударами из HIMARS — системы, которой нет у российской армии, и назвал попытки Киева возложить вину за уничтожение объекта на Москву пропагандистскими уловками.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

Украинские провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн — РИА Новости. Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне, об этом глава региона заявил РИА Новости.
"Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым <...> (Чтобы. — Прим. ред.) показать мне, что и мой дом затоплен", — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС ударами из HIMARS — системы, которой нет у российской армии, и назвал попытки Киева возложить вину за уничтожение объекта на Москву пропагандистскими уловками.
Военнослужащие ВС России в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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