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Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне - РИА Новости, 07.06.2025

Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне, об этом глава региона заявил РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-06T23:23:00+03:00

2025-06-06T23:23:00+03:00

2025-06-07T00:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн — РИА Новости. Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо прислали кадры его уничтоженного наводнением дома в Херсоне, об этом глава региона заявил РИА Новости."Они даже мне сбросили кадры двухгодичной давности затопленного микрорайона в Херсоне, где мой дом, который я сам лично строил, когда еще был молодым <...> (Чтобы. — Прим. ред.) показать мне, что и мой дом затоплен", — сказал он. Собеседник агентства напомнил, что ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС ударами из HIMARS — системы, которой нет у российской армии, и назвал попытки Киева возложить вину за уничтожение объекта на Москву пропагандистскими уловками.

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, происшествия