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РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов - РИА Новости, 06.06.2025
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12:28 06.06.2025 (обновлено: 13:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rzhd-2021291507.html
РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов
РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов - РИА Новости, 06.06.2025
РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов
Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения, сообщила компания в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:28:00+03:00
2025-06-06T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения, сообщила компания в Telegram-канале.Ранее в РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме."Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения... Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.
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ржд, технологии, общество, россия
РЖД, Технологии, Общество, Россия
РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов

Работу сайта и приложения РЖД восстановили

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Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения, сообщила компания в Telegram-канале.
Ранее в РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
«
"Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения... Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.
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