https://ria.ru/20250606/rzhd-2021291507.html

РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов

РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов - РИА Новости, 06.06.2025

РЖД восстановили работу сайта и приложения по продаже билетов

Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения, сообщила компания в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:28:00+03:00

2025-06-06T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продажа билетов вновь доступна на сайте и в мобильном приложении РЖД, но на фоне продолжающейся DDoS-атаки возможны отдельные затруднения, сообщила компания в Telegram-канале.Ранее в РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение компании подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме."Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения... Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ржд, технологии, общество, россия