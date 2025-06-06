https://ria.ru/20250606/rzhd-2021264673.html

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 06.06.2025

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:58:00+03:00

2025-06-06T10:58:00+03:00

2025-06-06T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщила компания."Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, более 250 пользователей пожаловались на сбои в работе сайте и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10.57 мск.

https://ria.ru/20250520/fns-2018033881.html

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ржд, общество, технологии