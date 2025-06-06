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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 06.06.2025
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10:58 06.06.2025 (обновлено: 11:09 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rzhd-2021264673.html
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 06.06.2025
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:58:00+03:00
2025-06-06T11:09:00+03:00
ржд
общество
технологии
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщила компания."Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, более 250 пользователей пожаловались на сбои в работе сайте и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10.57 мск.
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ржд, общество, технологии
РЖД, Общество, Технологии
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг восстанавливает работу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщила компания.
"Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.
Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, более 250 пользователей пожаловались на сбои в работе сайте и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10.57 мск.
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