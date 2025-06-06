https://ria.ru/20250606/rumyniya-2021402319.html

Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте

Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте - РИА Новости, 06.06.2025

Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте

Румынская православная церковь выступила с критикой парада представителей ЛГБТ* в Бухаресте, отметив опасность подобных провокаций для молодежи и детей,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:12:00+03:00

2025-06-06T18:12:00+03:00

2025-06-06T18:13:00+03:00

румыния

бухарест

румынская православная церковь

традиционные ценности

лгбт*-сообщество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931199417_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_b217a0fdbe5df2b7e844b072039916b1.jpg

КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Румынская православная церковь выступила с критикой парада представителей ЛГБТ* в Бухаресте, отметив опасность подобных провокаций для молодежи и детей, говорится в заявлении патриархата. "Румынский Патриархат открыто выражает свою обеспокоенность и неодобрение в связи с проведением шествия Bucharest Pride, которое состоится в субботу, 7 июня 2025 года, в канун великого императорского праздника Сошествия Святого Духа (Пятидесятницы). Bucharest Pride является провокационным и совершенно неуместным актом, особенно в нынешнем контексте, отмеченном секуляристскими идеологиями и социальной напряженностью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте патриархата. Представители церкви призывают всех православных жителей Румынии усилить молитвы, не отвечать на провокации, исходящие от участников запланированного мероприятия, не использовать оскорбительные выражения или насильственное поведение по отношению к ним. "Эти провокационные проявления особенно вредны для молодежи и невинных детей. Христианское учение, основанное на Священном Писании и трудах святых отцов Церкви, считает гомосексуальность грехом, поскольку она в корне противоречит понятию семьи или брака, основанного на союзе мужчины и женщины, - института, основанного Богом, Творцом вселенной и человека", - подчеркивается в заявлении церкви. Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. Заключение однополых браков в стране запрещено. ЕСПЧ в мае 2023 года постановил, что Румыния должна принять юридическую форму признания однополых семей, которая предоставит им равные права с традиционными парами и создаст правовую базу, защищающую их совместную жизнь. Церковь Румынии осудила это требование, назвав его первым шагом к легализации однополых браков. В августе 2024 года румынское государство опротестовало решение ЕСПЧ, согласно которому Румыния обязана защищать права однополых пар, однако апелляция была отклонена.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240825/tsennosti-1968324582.html

https://ria.ru/20180918/1528740503.html

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, бухарест, румынская православная церковь, традиционные ценности, лгбт*-сообщество