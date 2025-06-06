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Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте - РИА Новости, 06.06.2025
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18:12 06.06.2025 (обновлено: 18:13 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rumyniya-2021402319.html
Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте
Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте - РИА Новости, 06.06.2025
Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте
Румынская православная церковь выступила с критикой парада представителей ЛГБТ* в Бухаресте, отметив опасность подобных провокаций для молодежи и детей,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:12:00+03:00
2025-06-06T18:13:00+03:00
румыния
бухарест
румынская православная церковь
традиционные ценности
лгбт*-сообщество
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Румынская православная церковь выступила с критикой парада представителей ЛГБТ* в Бухаресте, отметив опасность подобных провокаций для молодежи и детей, говорится в заявлении патриархата. "Румынский Патриархат открыто выражает свою обеспокоенность и неодобрение в связи с проведением шествия Bucharest Pride, которое состоится в субботу, 7 июня 2025 года, в канун великого императорского праздника Сошествия Святого Духа (Пятидесятницы). Bucharest Pride является провокационным и совершенно неуместным актом, особенно в нынешнем контексте, отмеченном секуляристскими идеологиями и социальной напряженностью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте патриархата. Представители церкви призывают всех православных жителей Румынии усилить молитвы, не отвечать на провокации, исходящие от участников запланированного мероприятия, не использовать оскорбительные выражения или насильственное поведение по отношению к ним. "Эти провокационные проявления особенно вредны для молодежи и невинных детей. Христианское учение, основанное на Священном Писании и трудах святых отцов Церкви, считает гомосексуальность грехом, поскольку она в корне противоречит понятию семьи или брака, основанного на союзе мужчины и женщины, - института, основанного Богом, Творцом вселенной и человека", - подчеркивается в заявлении церкви. Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. Заключение однополых браков в стране запрещено. ЕСПЧ в мае 2023 года постановил, что Румыния должна принять юридическую форму признания однополых семей, которая предоставит им равные права с традиционными парами и создаст правовую базу, защищающую их совместную жизнь. Церковь Румынии осудила это требование, назвав его первым шагом к легализации однополых браков. В августе 2024 года румынское государство опротестовало решение ЕСПЧ, согласно которому Румыния обязана защищать права однополых пар, однако апелляция была отклонена.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240825/tsennosti-1968324582.html
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румыния, бухарест, румынская православная церковь, традиционные ценности, лгбт*-сообщество
Румыния, Бухарест, Румынская православная церковь, традиционные ценности, ЛГБТ*-сообщество
Румынская православная церковь осудила проведение ЛГБТ*-парада в Бухаресте

Румынская православная церковь заявила об опасности ЛГБТ-парадов для молодежи

© Фото : Biserica Ortodoxă RomânăЗаседание Священного Синода Румынской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Румынской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Biserica Ortodoxă Română
Заседание Священного Синода Румынской Православной Церкви. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Румынская православная церковь выступила с критикой парада представителей ЛГБТ* в Бухаресте, отметив опасность подобных провокаций для молодежи и детей, говорится в заявлении патриархата.
"Румынский Патриархат открыто выражает свою обеспокоенность и неодобрение в связи с проведением шествия Bucharest Pride, которое состоится в субботу, 7 июня 2025 года, в канун великого императорского праздника Сошествия Святого Духа (Пятидесятницы). Bucharest Pride является провокационным и совершенно неуместным актом, особенно в нынешнем контексте, отмеченном секуляристскими идеологиями и социальной напряженностью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте патриархата.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Премьер Румынии выступил против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ*
25 августа 2024, 09:52
Представители церкви призывают всех православных жителей Румынии усилить молитвы, не отвечать на провокации, исходящие от участников запланированного мероприятия, не использовать оскорбительные выражения или насильственное поведение по отношению к ним.
"Эти провокационные проявления особенно вредны для молодежи и невинных детей. Христианское учение, основанное на Священном Писании и трудах святых отцов Церкви, считает гомосексуальность грехом, поскольку она в корне противоречит понятию семьи или брака, основанного на союзе мужчины и женщины, - института, основанного Богом, Творцом вселенной и человека", - подчеркивается в заявлении церкви.
Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. Заключение однополых браков в стране запрещено. ЕСПЧ в мае 2023 года постановил, что Румыния должна принять юридическую форму признания однополых семей, которая предоставит им равные права с традиционными парами и создаст правовую базу, защищающую их совместную жизнь. Церковь Румынии осудила это требование, назвав его первым шагом к легализации однополых браков. В августе 2024 года румынское государство опротестовало решение ЕСПЧ, согласно которому Румыния обязана защищать права однополых пар, однако апелляция была отклонена.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Марш равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве. 18 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 18.09.2018
Новый европейский союз. Теперь против гей-браков
18 сентября 2018, 08:00
 
РумынияБухарестРумынская православная церковьтрадиционные ценностиЛГБТ*-сообщество
 
 
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