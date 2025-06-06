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Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск - РИА Новости, 06.06.2025
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14:25 06.06.2025 (обновлено: 14:51 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rozysk-2021327857.html
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск - РИА Новости, 06.06.2025
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск
Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег в РФ, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу, передает... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:25:00+03:00
2025-06-06T14:51:00+03:00
происшествия
россия
москва
инна тлиашинова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег в РФ, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. "Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск", - сказал следователь в ходе заседания. В пятницу суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения Тлиашиновой в виде заключения под стражу заочно.
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происшествия, россия, москва, инна тлиашинова
Происшествия, Россия, Москва, Инна Тлиашинова
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск

Бизнес-коуч Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнна Тлиашинова
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инна Тлиашинова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег в РФ, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск", - сказал следователь в ходе заседания.
В пятницу суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения Тлиашиновой в виде заключения под стражу заочно.
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ПроисшествияРоссияМоскваИнна Тлиашинова
 
 
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