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Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск - РИА Новости, 06.06.2025
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск
Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег в РФ, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу, передает... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:25:00+03:00
2025-06-06T14:25:00+03:00
2025-06-06T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег в РФ, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. "Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск", - сказал следователь в ходе заседания. В пятницу суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения Тлиашиновой в виде заключения под стражу заочно.
https://ria.ru/20250514/gasanov-2016989552.html
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происшествия, россия, москва, инна тлиашинова
Происшествия, Россия, Москва, Инна Тлиашинова
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск
Бизнес-коуч Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу