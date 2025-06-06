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Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск

Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск - РИА Новости, 06.06.2025

Бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск

Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег в РФ, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу, передает... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:25:00+03:00

2025-06-06T14:25:00+03:00

2025-06-06T14:51:00+03:00

происшествия

россия

москва

инна тлиашинова

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, обвиняемая в неуплате налогов и легализации денег в РФ, объявлена в межгосударственный розыск по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. "Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск", - сказал следователь в ходе заседания. В пятницу суд рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения Тлиашиновой в виде заключения под стражу заочно.

https://ria.ru/20250514/gasanov-2016989552.html

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происшествия, россия, москва, инна тлиашинова