https://ria.ru/20250606/rozysk-2021203889.html
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2025
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:00:00+03:00
2025-06-06T00:00:00+03:00
2025-06-06T00:00:00+03:00
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
завод
нижегородская область
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Барыкин Дмитрий Зотович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. В карточке не уточняется, по какой именно статье разыскивается Барыкин. На официальном сайте нижегородского завода "Красный якорь" в разделе "команда" указано, что Барыкин занимает должность генерального директора завода. Завод "Красный Якорь" является поставщиком продукции для судостроительных заводов и верфей России, а также для ведущих добывающих и промышленных компаний.
https://ria.ru/20250604/novosibirsk-2020795560.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), завод, нижегородская область, производство
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Завод, Нижегородская область, Производство
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск
МВД объявило в розыск гендиректора нижегородского завода Красный якорь Барыкина