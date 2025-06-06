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Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск

Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2025

Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:00:00+03:00

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Барыкин Дмитрий Зотович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. В карточке не уточняется, по какой именно статье разыскивается Барыкин. На официальном сайте нижегородского завода "Красный якорь" в разделе "команда" указано, что Барыкин занимает должность генерального директора завода. Завод "Красный Якорь" является поставщиком продукции для судостроительных заводов и верфей России, а также для ведущих добывающих и промышленных компаний.

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), завод, нижегородская область, производство