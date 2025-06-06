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Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2025
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00:00 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rozysk-2021203889.html
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2025
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2025
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россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
завод
нижегородская область
производство
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Барыкин Дмитрий Зотович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. В карточке не уточняется, по какой именно статье разыскивается Барыкин. На официальном сайте нижегородского завода "Красный якорь" в разделе "команда" указано, что Барыкин занимает должность генерального директора завода. Завод "Красный Якорь" является поставщиком продукции для судостроительных заводов и верфей России, а также для ведущих добывающих и промышленных компаний.
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россия
нижегородская область
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), завод, нижегородская область, производство
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Завод, Нижегородская область, Производство
Гендиректора нижегородского завода "Красный якорь" объявили в розыск

МВД объявило в розыск гендиректора нижегородского завода Красный якорь Барыкина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск генерального директора нижегородского завода "Красный якорь" Дмитрия Барыкина по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Барыкин Дмитрий Зотович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
В карточке не уточняется, по какой именно статье разыскивается Барыкин.
На официальном сайте нижегородского завода "Красный якорь" в разделе "команда" указано, что Барыкин занимает должность генерального директора завода.
Завод "Красный Якорь" является поставщиком продукции для судостроительных заводов и верфей России, а также для ведущих добывающих и промышленных компаний.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЗаводНижегородская областьПроизводство
 
 
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