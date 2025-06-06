https://ria.ru/20250606/rossiya-2021394581.html

В России более 1,5 миллиона иностранцев зарегистрировали данные в ЕБС

В России более 1,5 миллиона иностранцев зарегистрировали данные в ЕБС - РИА Новости, 06.06.2025

В России более 1,5 миллиона иностранцев зарегистрировали данные в ЕБС

Более 1,5 миллиона иностранцев зарегистрировали данные в Единой биометрической системе (ЕБС) для получения в России новых сим-карт или продления действующих,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:35:00+03:00

2025-06-06T17:35:00+03:00

2025-06-06T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 1,5 миллиона иностранцев зарегистрировали данные в Единой биометрической системе (ЕБС) для получения в России новых сим-карт или продления действующих, сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора ЕБС. "Более 1,5 миллиона иностранных граждан зарегистрировались в Единой биометрической системе, чтобы оформить новую сим-карту или продлить срок действия уже выпущенной сим-карты", - сказали в ЦБТ. Свои данные зарегистрировали граждане более 130 стран – от Анголы до Ямайки; однако 90% регистраций пришлось на представителей стран ближнего зарубежья. В ЦБТ напомнили, что иностранцы должны переоформить действующие сим-карты до 1 июля 2025 года, на одного человека должно приходится не более 10 карт. Регистрация подтвержденной биометрии осуществляется в 12 тысяч отделений банков по всей стране, их перечень размещен на "Госуслугах". "Отметим, что при регистрации биометрии иностранному гражданину необязательно произносить последовательность цифр на русском языке. Система фиксирует образец голоса независимо от языка пользователя", - добавили в ЦБТ. С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в РФ только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев стало обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).

https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html

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технологии, россия