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Белгородский волонтер Россинская отказалась признать вину в госизмене - РИА Новости, 06.06.2025
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15:06 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rossinskaya--2021338994.html
Белгородский волонтер Россинская отказалась признать вину в госизмене
Белгородский волонтер Россинская отказалась признать вину в госизмене - РИА Новости, 06.06.2025
Белгородский волонтер Россинская отказалась признать вину в госизмене
Белгородский волонтер Надежда Россинская отказалась признать вину в госизмене и финансировании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:06:00+03:00
2025-06-06T15:06:00+03:00
россия
белгород
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Белгородский волонтер Надежда Россинская отказалась признать вину в госизмене и финансировании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде. "Подсудимая отказалась признать вину", - сказали в суде. Суд продолжит рассматривать дело 16 июня в порядке выездного заседания в Белгороде. По версии следствия, обвиняемая в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону "Азов"** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена). В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших. В сентябре прошлого года Россинская была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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россия, белгород, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Белгородский волонтер Россинская отказалась признать вину в госизмене

Белгородский волонтер Надежда Россинская отказалась признать вину в госизмене

© РИА НовостиНадежда Россинская в суде Белгорода
Надежда Россинская в суде Белгорода - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Надежда Россинская в суде Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Белгородский волонтер Надежда Россинская отказалась признать вину в госизмене и финансировании терроризма, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
"Подсудимая отказалась признать вину", - сказали в суде.
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Суд продолжит рассматривать дело 16 июня в порядке выездного заседания в Белгороде.
По версии следствия, обвиняемая в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону "Азов"** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена).
В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших.
В сентябре прошлого года Россинская была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
** Запрещенная в России террористическая организация.
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1 июля 2024, 11:39
 
РоссияБелгородВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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