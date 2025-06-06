https://ria.ru/20250606/roskosmos-2021267312.html
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции - РИА Новости, 06.06.2025
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции
"Роскосмос" заказал Центру Хруничева первые три ракеты "Ангара-А5М" для запуска модулей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила в пятницу госкорпорация. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:07:00+03:00
2025-06-06T11:07:00+03:00
2025-06-06T11:12:00+03:00
роскосмос
гкнпц имени м. в. хруничева
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Роскосмос" заказал Центру Хруничева первые три ракеты "Ангара-А5М" для запуска модулей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила в пятницу госкорпорация."Роскосмос и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции", - говорится в сообщении.Отмечается, что модернизированная версия сможет выводить на орбиту космические аппараты до 27 тонн, в то время как обычная "Ангара-А5" может доставлять в космос только 24 тонны.Также в дальнейшем планируется адаптировать "Ангару-А5" для запуска пилотируемых транспортных кораблей, отметили в "Роскосмосе".
https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020639581.html
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева, космос
Роскосмос, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Космос
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции
"Роскосмос" заказал первые 3 ракеты для запуска российской орбитальной станции