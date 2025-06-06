https://ria.ru/20250606/roskosmos-2021267312.html

"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции

"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции - РИА Новости, 06.06.2025

"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции

"Роскосмос" заказал Центру Хруничева первые три ракеты "Ангара-А5М" для запуска модулей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила в пятницу госкорпорация. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:07:00+03:00

2025-06-06T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Роскосмос" заказал Центру Хруничева первые три ракеты "Ангара-А5М" для запуска модулей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила в пятницу госкорпорация."Роскосмос и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции", - говорится в сообщении.Отмечается, что модернизированная версия сможет выводить на орбиту космические аппараты до 27 тонн, в то время как обычная "Ангара-А5" может доставлять в космос только 24 тонны.Также в дальнейшем планируется адаптировать "Ангару-А5" для запуска пилотируемых транспортных кораблей, отметили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020639581.html

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роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева, космос