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"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции - РИА Новости, 06.06.2025
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11:07 06.06.2025 (обновлено: 11:12 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/roskosmos-2021267312.html
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции - РИА Новости, 06.06.2025
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции
"Роскосмос" заказал Центру Хруничева первые три ракеты "Ангара-А5М" для запуска модулей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила в пятницу госкорпорация. РИА Новости, 06.06.2025
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роскосмос
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Роскосмос" заказал Центру Хруничева первые три ракеты "Ангара-А5М" для запуска модулей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила в пятницу госкорпорация."Роскосмос и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции", - говорится в сообщении.Отмечается, что модернизированная версия сможет выводить на орбиту космические аппараты до 27 тонн, в то время как обычная "Ангара-А5" может доставлять в космос только 24 тонны.Также в дальнейшем планируется адаптировать "Ангару-А5" для запуска пилотируемых транспортных кораблей, отметили в "Роскосмосе".
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роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева, космос
Роскосмос, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Космос
"Роскосмос" заказал первые ракеты для российской орбитальной станции

"Роскосмос" заказал первые 3 ракеты для запуска российской орбитальной станции

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Роскосмос" заказал Центру Хруничева первые три ракеты "Ангара-А5М" для запуска модулей Российской орбитальной станции (РОС), сообщила в пятницу госкорпорация.
"Роскосмос и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модернизированная версия сможет выводить на орбиту космические аппараты до 27 тонн, в то время как обычная "Ангара-А5" может доставлять в космос только 24 тонны.
Также в дальнейшем планируется адаптировать "Ангару-А5" для запуска пилотируемых транспортных кораблей, отметили в "Роскосмосе".
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции
3 июня, 12:36
 
РоскосмосГКНПЦ имени М. В. ХруничеваКосмос
 
 
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