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Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области - РИА Новости, 06.06.2025
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20:27 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rosgvardiya-2021430311.html
Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области
Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области - РИА Новости, 06.06.2025
Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области
Росгвардия опубликовала кадры спецоперации по предотвращению теракта на военном объекте в Рязанской области. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T20:27:00+03:00
2025-06-06T20:27:00+03:00
рязанская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Росгвардия опубликовала кадры спецоперации по предотвращению теракта на военном объекте в Рязанской области.На кадрах видно, как преступник готов беспилотник к взлету. Затем к нему приближается боец Росгвардии, после чего злоумышленник начал убегать.Как сообщили в ведомстве, у мужчины при себе был травматический пистолет, которые он переделал под использование боевых патронов. Преступник оказал сопротивление, в результате его нейтрализовали ответным огнем. На месте, где готовился теракт, взрывотехники ОМОН обезвредили два готовых к запуску дрона, оснащенных гранатами РКГ-3.
https://ria.ru/20250605/sk-2021104981.html
рязанская область
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Задержание преступника на военном объекте в Рязанской области
Теракт пресечен на военном объекте в Рязанской области: преступник, готовивший теракт с БПЛА, оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщили в Росгвардии.
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рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, происшествия
Рязанская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Россия, Происшествия
Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области

Росгвардия показала кадры с готовившим теракт в Рязанской области диверсантом

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Росгвардия опубликовала кадры спецоперации по предотвращению теракта на военном объекте в Рязанской области.
На кадрах видно, как преступник готов беспилотник к взлету. Затем к нему приближается боец Росгвардии, после чего злоумышленник начал убегать.
Как сообщили в ведомстве, у мужчины при себе был травматический пистолет, которые он переделал под использование боевых патронов. Преступник оказал сопротивление, в результате его нейтрализовали ответным огнем. На месте, где готовился теракт, взрывотехники ОМОН обезвредили два готовых к запуску дрона, оснащенных гранатами РКГ-3.
Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области
5 июня, 14:59
 
Рязанская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииРоссияПроисшествия
 
 
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