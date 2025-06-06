https://ria.ru/20250606/rosgvardiya-2021430311.html

Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области

Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области - РИА Новости, 06.06.2025

Росгвардия опубликовала кадры предотвращения теракта в Рязанской области

Росгвардия опубликовала кадры спецоперации по предотвращению теракта на военном объекте в Рязанской области. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:27:00+03:00

2025-06-06T20:27:00+03:00

2025-06-06T20:27:00+03:00

рязанская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

россия

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Росгвардия опубликовала кадры спецоперации по предотвращению теракта на военном объекте в Рязанской области.На кадрах видно, как преступник готов беспилотник к взлету. Затем к нему приближается боец Росгвардии, после чего злоумышленник начал убегать.Как сообщили в ведомстве, у мужчины при себе был травматический пистолет, которые он переделал под использование боевых патронов. Преступник оказал сопротивление, в результате его нейтрализовали ответным огнем. На месте, где готовился теракт, взрывотехники ОМОН обезвредили два готовых к запуску дрона, оснащенных гранатами РКГ-3.

https://ria.ru/20250605/sk-2021104981.html

рязанская область

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Задержание преступника на военном объекте в Рязанской области Теракт пресечен на военном объекте в Рязанской области: преступник, готовивший теракт с БПЛА, оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщили в Росгвардии. 2025-06-06T20:27 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, россия, происшествия