https://ria.ru/20250606/rosaviatsiya-2021421034.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:42:00+03:00
2025-06-06T19:42:00+03:00
2025-06-06T19:56:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/aeroporty-2021420647.html
калуга
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939543a0e5d51a5e3409f0db8f051ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, происшествия
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Происшествия
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты