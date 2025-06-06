https://ria.ru/20250606/rosaviatsiya-2021401349.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:03:00+03:00
2025-06-06T18:03:00+03:00
2025-06-06T22:12:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/bpla-2021400489.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Общество
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты