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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:56:00+03:00
2025-06-06T17:56:00+03:00
2025-06-06T17:58:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
раменский
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - говорится в сообщении.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, раменский, международная организация гражданской авиации
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Раменский, Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов