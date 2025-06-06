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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.06.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:56:00+03:00

2025-06-06T17:56:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

жуковский

раменский

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - говорится в сообщении.

жуковский

раменский

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, раменский, международная организация гражданской авиации