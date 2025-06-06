https://ria.ru/20250606/rosatom-2021325769.html

"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС

"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025

"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС

"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:19:00+03:00

2025-06-06T14:19:00+03:00

2025-06-06T14:19:00+03:00

калининград

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

магатэ

россия

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Кроме того, Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Росатома".

https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html

калининград

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калининград, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ, россия