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"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
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14:19 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rosatom-2021325769.html
"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС
"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС
"Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:19:00+03:00
2025-06-06T14:19:00+03:00
калининград
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
магатэ
россия
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Кроме того, Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Росатома".
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калининград
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калининград, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ, россия
Калининград, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия
"Росатом" проводит подготовку к перезапуску Запорожской АЭС

Лихачев: Росатом ведет работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Росатом" проводит работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня.
"Кроме того, Алексей Лихачев отметил проводимую в настоящее время работу по подготовке к перезапуску Запорожской АЭС и обеспечению ее работы в режиме генерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Росатома".
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КалининградАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСМАГАТЭРоссия
 
 
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