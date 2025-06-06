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В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений - РИА Новости, 06.06.2025
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07:20 06.06.2025 (обновлено: 07:21 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rosatom-2021229900.html
В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений
В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений - РИА Новости, 06.06.2025
В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений
Квантовые вычислители можно будет применять для решения многих актуальных задач, в том числе для выявления финансовых аферистов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:20:00+03:00
2025-06-06T07:21:00+03:00
технологии
россия
нижний новгород
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Квантовые вычислители можно будет применять для решения многих актуальных задач, в том числе для выявления финансовых аферистов, рассказали РИА Новости в компании "Росатом Квантовые технологии". Внедрение технологий квантовых вычислений в мире пока еще находится на начальном этапе, количество охваченных задач невелико. Тем не менее, специалисты считают, что уже в ближайшие 5-10 лет "квантовое преимущество" будет достигнуто, а использование квантовых методов решения задач станет повсеместным. На прошедшей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленности России" "Росатом" представил банк задач для применения квантовых вычислений. В нем обобщен мировой опыт применения квантовых вычислителей в 11 отраслях экономики – в том числе для предсказания новых лекарств, решения инженерных задач, оптимизации инвестиционного портфеля. "Также популярны задачи по обнаружению мошеннических и нелегальных операций в финансах, маршрутизация перевозок и составление расписаний, моделирование новых материалов, ускорение нейросетей и другие задачи, имеющие прямой практический смысл", - сказали в компании. Россия вошла в число шести государств, имеющих действующие квантовые вычислители объемом 50 и более кубитов, и в число трех стран (наряду с США и Китаем) с действующими квантовыми процессорами на четырех основных физических платформах. По мнению специалистов, Россия одной из первых в мире может начать внедрение квантовых вычислений в промышленности, но сначала надо сформулировать задачи, на которых квантовые вычисления продемонстрируют убедительное преимущество перед традиционными суперкомпьютерами. Созданный "Росатомом" банк "квантовых" задач будет использоваться в рамках отечественного квантового проекта как инструмент информирования промышленности РФ о соответствующих международных проектах. В дальнейшем ресурс будет дополняться задачами для внедрения на российском производстве. Целью проекта является системное включение компаний и предприятий страны в практику применения квантовых технологий - для повышения стратегической конкурентоспособности российских производителей. С инициативой формирования ресурса о практическом применении квантовых технологий "Росатом" выступил в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий. Представленная "Росатомом" база данных охватывает 11 отраслей и содержит более 100 индустриальных и иных задач, для решения которых могут успешно применяться квантовые технологии. В базе данных содержатся примеры внедрения квантовых новаций в финансах и страховании, биологии и медицине, химии и материаловедении, ИТ и кибербезопасности, энергетике, транспорте и логистике, геологии, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях. Практики отобраны и каталогизированы по ряду параметров, в числе которых преимущество от применения квантового вычислителя, ожидаемый экономический эффект и уровень зрелости разработки. Следующий этап развития проекта направлен на вовлечение промышленных предприятий в экспертный диалог с учеными для выработки задач индустриального применения квантовых вычислений. В качестве площадки коммуникации "Росатом" предложил рассматривать Национальную квантовую лабораторию (НКЛ), созданную ранее по инициативе госкорпорации.
https://ria.ru/20250606/nauka-2021217480.html
https://ria.ru/20240813/rosatom-1965894027.html
https://ria.ru/20241125/kompyutery-1985506323.html
россия
нижний новгород
сша
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технологии, россия, нижний новгород, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Россия, Нижний Новгород, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений

"Росатом": квантовые вычислители можно будет применять для вычисления аферистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд "Росатома"
Стенд Росатома - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд "Росатома". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Квантовые вычислители можно будет применять для решения многих актуальных задач, в том числе для выявления финансовых аферистов, рассказали РИА Новости в компании "Росатом Квантовые технологии".
Внедрение технологий квантовых вычислений в мире пока еще находится на начальном этапе, количество охваченных задач невелико. Тем не менее, специалисты считают, что уже в ближайшие 5-10 лет "квантовое преимущество" будет достигнуто, а использование квантовых методов решения задач станет повсеместным.
Сотрудница лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В России создали квантовую модель для предсказания лекарств
Вчера, 03:41
На прошедшей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленности России" "Росатом" представил банк задач для применения квантовых вычислений. В нем обобщен мировой опыт применения квантовых вычислителей в 11 отраслях экономики – в том числе для предсказания новых лекарств, решения инженерных задач, оптимизации инвестиционного портфеля.
"Также популярны задачи по обнаружению мошеннических и нелегальных операций в финансах, маршрутизация перевозок и составление расписаний, моделирование новых материалов, ускорение нейросетей и другие задачи, имеющие прямой практический смысл", - сказали в компании.
Россия вошла в число шести государств, имеющих действующие квантовые вычислители объемом 50 и более кубитов, и в число трех стран (наряду с США и Китаем) с действующими квантовыми процессорами на четырех основных физических платформах.
По мнению специалистов, Россия одной из первых в мире может начать внедрение квантовых вычислений в промышленности, но сначала надо сформулировать задачи, на которых квантовые вычисления продемонстрируют убедительное преимущество перед традиционными суперкомпьютерами.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Росатом" с 2030 года начнет промышленный выпуск квантовых компьютеров
13 августа 2024, 12:33
Созданный "Росатомом" банк "квантовых" задач будет использоваться в рамках отечественного квантового проекта как инструмент информирования промышленности РФ о соответствующих международных проектах. В дальнейшем ресурс будет дополняться задачами для внедрения на российском производстве.
Целью проекта является системное включение компаний и предприятий страны в практику применения квантовых технологий - для повышения стратегической конкурентоспособности российских производителей. С инициативой формирования ресурса о практическом применении квантовых технологий "Росатом" выступил в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий.
Представленная "Росатомом" база данных охватывает 11 отраслей и содержит более 100 индустриальных и иных задач, для решения которых могут успешно применяться квантовые технологии. В базе данных содержатся примеры внедрения квантовых новаций в финансах и страховании, биологии и медицине, химии и материаловедении, ИТ и кибербезопасности, энергетике, транспорте и логистике, геологии, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях. Практики отобраны и каталогизированы по ряду параметров, в числе которых преимущество от применения квантового вычислителя, ожидаемый экономический эффект и уровень зрелости разработки.
Следующий этап развития проекта направлен на вовлечение промышленных предприятий в экспертный диалог с учеными для выработки задач индустриального применения квантовых вычислений. В качестве площадки коммуникации "Росатом" предложил рассматривать Национальную квантовую лабораторию (НКЛ), созданную ранее по инициативе госкорпорации.
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Создатели квантовых компьютеров в России хотят "победить" суперкомпьютеры
25 ноября 2024, 06:59
 
ТехнологииРоссияНижний НовгородСШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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