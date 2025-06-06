https://ria.ru/20250606/rosatom-2021229900.html

В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений

В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений - РИА Новости, 06.06.2025

В "Росатоме" рассказали о применении квантовых вычислений

Квантовые вычислители можно будет применять для решения многих актуальных задач, в том числе для выявления финансовых аферистов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:20:00+03:00

2025-06-06T07:20:00+03:00

2025-06-06T07:21:00+03:00

технологии

россия

нижний новгород

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Квантовые вычислители можно будет применять для решения многих актуальных задач, в том числе для выявления финансовых аферистов, рассказали РИА Новости в компании "Росатом Квантовые технологии". Внедрение технологий квантовых вычислений в мире пока еще находится на начальном этапе, количество охваченных задач невелико. Тем не менее, специалисты считают, что уже в ближайшие 5-10 лет "квантовое преимущество" будет достигнуто, а использование квантовых методов решения задач станет повсеместным. На прошедшей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленности России" "Росатом" представил банк задач для применения квантовых вычислений. В нем обобщен мировой опыт применения квантовых вычислителей в 11 отраслях экономики – в том числе для предсказания новых лекарств, решения инженерных задач, оптимизации инвестиционного портфеля. "Также популярны задачи по обнаружению мошеннических и нелегальных операций в финансах, маршрутизация перевозок и составление расписаний, моделирование новых материалов, ускорение нейросетей и другие задачи, имеющие прямой практический смысл", - сказали в компании. Россия вошла в число шести государств, имеющих действующие квантовые вычислители объемом 50 и более кубитов, и в число трех стран (наряду с США и Китаем) с действующими квантовыми процессорами на четырех основных физических платформах. По мнению специалистов, Россия одной из первых в мире может начать внедрение квантовых вычислений в промышленности, но сначала надо сформулировать задачи, на которых квантовые вычисления продемонстрируют убедительное преимущество перед традиционными суперкомпьютерами. Созданный "Росатомом" банк "квантовых" задач будет использоваться в рамках отечественного квантового проекта как инструмент информирования промышленности РФ о соответствующих международных проектах. В дальнейшем ресурс будет дополняться задачами для внедрения на российском производстве. Целью проекта является системное включение компаний и предприятий страны в практику применения квантовых технологий - для повышения стратегической конкурентоспособности российских производителей. С инициативой формирования ресурса о практическом применении квантовых технологий "Росатом" выступил в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий. Представленная "Росатомом" база данных охватывает 11 отраслей и содержит более 100 индустриальных и иных задач, для решения которых могут успешно применяться квантовые технологии. В базе данных содержатся примеры внедрения квантовых новаций в финансах и страховании, биологии и медицине, химии и материаловедении, ИТ и кибербезопасности, энергетике, транспорте и логистике, геологии, телекоммуникациях, ритейле и других отраслях. Практики отобраны и каталогизированы по ряду параметров, в числе которых преимущество от применения квантового вычислителя, ожидаемый экономический эффект и уровень зрелости разработки. Следующий этап развития проекта направлен на вовлечение промышленных предприятий в экспертный диалог с учеными для выработки задач индустриального применения квантовых вычислений. В качестве площадки коммуникации "Росатом" предложил рассматривать Национальную квантовую лабораторию (НКЛ), созданную ранее по инициативе госкорпорации.

https://ria.ru/20250606/nauka-2021217480.html

https://ria.ru/20240813/rosatom-1965894027.html

https://ria.ru/20241125/kompyutery-1985506323.html

россия

нижний новгород

сша

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Дарья Буймова

технологии, россия, нижний новгород, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"