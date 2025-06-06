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Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников - РИА Новости, 06.06.2025
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14:17 06.06.2025 (обновлено: 14:18 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/rogov-2021324794.html
Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников
Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников - РИА Новости, 06.06.2025
Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил разработать единый учебник русского языка и истории для... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:17:00+03:00
2025-06-06T14:18:00+03:00
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил разработать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за рубежом. "Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, также предстоит проработать вопрос возможности открытия центров русского языка для молодежи за рубежом. Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.
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россия, александр пушкин, оон, владимир рогов, общество
Россия, Александр Пушкин, ООН, Владимир Рогов, Общество
Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников

Рогов предложил разработать единый учебник русского языка для соотечественников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил разработать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за рубежом.
"Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий", - сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, также предстоит проработать вопрос возможности открытия центров русского языка для молодежи за рубежом.
Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.
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