https://ria.ru/20250606/rogov-2021324794.html

Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников

Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников - РИА Новости, 06.06.2025

Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил разработать единый учебник русского языка и истории для... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:17:00+03:00

2025-06-06T14:17:00+03:00

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россия

александр пушкин

оон

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил разработать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за рубежом. "Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, также предстоит проработать вопрос возможности открытия центров русского языка для молодежи за рубежом. Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.

https://ria.ru/20250606/latviya-2021310217.html

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россия, александр пушкин, оон, владимир рогов, общество