Рогов предложил создать учебник русского языка для соотечественников
Рогов предложил разработать единый учебник русского языка для соотечественников
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил разработать единый учебник русского языка и истории для соотечественников, проживающих за рубежом.
"Настало время приступить к созданию единых учебников русского языка и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы не только показать силу русского слова и культуры, но и противостоять попыткам фальсификаций, двояких трактовок и подмен исторических понятий", - сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, также предстоит проработать вопрос возможности открытия центров русского языка для молодежи за рубежом.
Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.