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"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине - РИА Новости, 06.06.2025
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06:41 06.06.2025 (обновлено: 11:17 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/reshenie-2021227978.html
"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине
"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине - РИА Новости, 06.06.2025
"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине
Совершенно непонятно, кто осуществляет политику США в отношении украинского конфликта и руководит ею, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:41:00+03:00
2025-06-06T11:17:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Совершенно непонятно, кто осуществляет политику США в отношении украинского конфликта и руководит ею, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube."Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. Линдси Грэм* приезжает в Киев и ведет переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак", — сказал он.Аналитик добавил, что все выглядит словно политический театр, призванный создать информационный шум, чтобы сбить всех с толку."Американские политики начали играть в языковые игры, извращая смысл так, как им выгодно. &lt;…&gt; При этом они полностью искажают события последних четырех лет. Из этого ничего хорошего не выйдет", — заключил Хеннингсен.На прошлой неделе сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блументал прибыли в Киев с визитом. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.Четвертого июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, он продлился больше часа. Президенты в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Американский лидер отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250606/mask-2021220812.html
https://ria.ru/20250605/merts-2021196575.html
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в мире, вашингтон (штат), киев, россия, дональд трамп, линдси грэм*
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Россия, Дональд Трамп, Линдси Грэм*
"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине

Аналитик Хеннингсен: мир не понимает, что происходит в Вашингтоне

© AP Photo / Susan WalshБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Совершенно непонятно, кто осуществляет политику США в отношении украинского конфликта и руководит ею, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube.
"Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. Линдси Грэм* приезжает в Киев и ведет переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак", — сказал он.
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Аналитик добавил, что все выглядит словно политический театр, призванный создать информационный шум, чтобы сбить всех с толку.
"Американские политики начали играть в языковые игры, извращая смысл так, как им выгодно. <…> При этом они полностью искажают события последних четырех лет. Из этого ничего хорошего не выйдет", — заключил Хеннингсен.
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На прошлой неделе сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блументал прибыли в Киев с визитом. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.
Четвертого июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, он продлился больше часа. Президенты в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Американский лидер отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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