https://ria.ru/20250606/reshenie-2021227978.html

"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине

"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине - РИА Новости, 06.06.2025

"Псы войны": на Западе выразили недоумение из-за решений США по Украине

Совершенно непонятно, кто осуществляет политику США в отношении украинского конфликта и руководит ею, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:41:00+03:00

2025-06-06T06:41:00+03:00

2025-06-06T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Совершенно непонятно, кто осуществляет политику США в отношении украинского конфликта и руководит ею, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube."Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. Линдси Грэм* приезжает в Киев и ведет переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями. Все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак", — сказал он.Аналитик добавил, что все выглядит словно политический театр, призванный создать информационный шум, чтобы сбить всех с толку."Американские политики начали играть в языковые игры, извращая смысл так, как им выгодно. <…> При этом они полностью искажают события последних четырех лет. Из этого ничего хорошего не выйдет", — заключил Хеннингсен.На прошлой неделе сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блументал прибыли в Киев с визитом. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.Четвертого июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, он продлился больше часа. Президенты в числе прочего обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Американский лидер отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.* Внесен список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250606/mask-2021220812.html

https://ria.ru/20250605/merts-2021196575.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат), киев, россия, дональд трамп, линдси грэм*