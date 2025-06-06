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Рекорд по числу игроков турнира по настольному теннису установят в Москве

Рекорд по числу игроков турнира по настольному теннису установят в Москве - РИА Новости, 06.06.2025

Рекорд по числу игроков турнира по настольному теннису установят в Москве

Мировой рекорд по турниру с наибольшим количеством участников будет установлен на фестивале настольного тенниса в Москве. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:30:00+03:00

2025-06-06T20:30:00+03:00

2025-06-06T20:32:00+03:00

спорт

настольный теннис

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой рекорд по турниру с наибольшим количеством участников будет установлен на фестивале настольного тенниса в Москве.Фестиваль пройдет 8 июня на Большой спортивной арене "Лужников". Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы. Амбассадором фестиваля выступит основательница KeepLooking Group Ксения Шипилова, которая также примет участие в спортивном турнире.В соревнованиях примут участие около 5000 человек, что станет мировым рекордом. Матчи будут обслуживать 100 судей одновременно, для проведения фестиваля на арене установят 160 столов для настольного тенниса. Всего будут организованы турниры в трех категориях: детские, любительские и ветеранские.Соревнования начнутся в 11:00 и завершатся в 18:00. Все зарегистрированные участники получат футболки с символикой фестиваля. Победители поборются за дипломы, медали и кубки в зависимости от занятых мест и категории турнира.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, настольный теннис