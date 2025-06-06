https://ria.ru/20250606/reforma-2020931684.html

Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией

Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией - РИА Новости, 06.06.2025

Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией

Премьер-министр Кир Стармер предупредил соотечественников: Британия на пороге войны. Главный враг — Россия. О том, как именно Лондон хочет изменить армию и что... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Премьер-министр Кир Стармер предупредил соотечественников: Британия на пороге войны. Главный враг — Россия. О том, как именно Лондон хочет изменить армию и что для этого нужно, — в материале РИА Новости.Para bellum"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил, — заявил британский премьер на пресс-конференции в Глазго о новом стратегическом оборонном обзоре правительства. — Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы способны обеспечить мир с помощью силы".Сразу после этого Лондон опубликовал Strategic Defence Review — подобные отчеты выходят ежегодно, но этот стал знаковым. В нем изложены положения, которые должны определить будущее британской внешней политики и армии на полтора десятилетия вперед. В самом документе подчеркнуто: страну ждет крупнейшая за 50 лет военная реформа. А один из составителей — генерал Ричард Барронс — утверждает, что подобных перемен Британия не видела последние полтора столетия.И все это делается с оглядкой на Россию — "непосредственную и насущную угрозу", указывают авторы.Изменения, которые ждут Британию, основаны на пяти принципах:NATO First — Лондон должен занять лидирующие позиции в альянсе, который станет главным инструментом обеспечения европейской безопасности;"В Британии планируют долгую "ледяную войну" с Россией, — отметил сенатор Алексей Пушков. — И здесь разницы между лейбористами и консерваторами, которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала", никакой нет".Ядерный щит Карла IIIСтоль масштабные изменения потребуют больших денег. К 2027-му расходы на оборонку вырастут с 2,33% до 2,5% ВВП, а после новых парламентских выборов — до 3%. Однако, как сообщает Sky News, уже в ближайшее время показатель могут поднять до 3,5% — есть вероятность, что именно этого от Лондона потребуют союзники по НАТО на предстоящем саммите.В первую очередь Лондон займется обновлением ядерных сил. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Но это далеко не все.С 2016-го британцы обновляют флот носителей оружия массового поражения. В марте состоялась церемония закладки киля субмарины "Дредноут", которая даст название новому классу атомных подлодок с ядерным оружием на борту. Они придут на смену классу "Вэнгард". Эти подводные крейсеры все чаще привлекают внимание СМИ разными скандалами: то едва не затонут из-за сломанного глубиномера, то вдруг выяснится, что на них используется разработанное в Белоруссии программное обеспечение. К тому же, срок службы силовой установки на этих субмаринах был рассчитан на 25 лет. Первая подлодка поступила на службу в 1993-м, четвертая и последняя — в 1999-м. В общем, время пришло.Программа по созданию четырех новых субмарин класса "Дредноут" обойдется бюджету как минимум в 30 миллиардов фунтов.Но созданием новых ПЛАРБ правительство решило не ограничиваться — помимо них, флот короны пополнят еще 12 ударных субмарин с атомной силовой установкой класса SSN-AUKUS. Их планируют спускать на воду каждые полтора года. Один такой подводный крейсер обойдется в 2,6 миллиарда фунтов, утверждает Сидхартх Каушал, эксперт из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).Не флотом единымЗначительные изменения ждут и армию. В частности, SDR декларирует подход 20-40-40 к наземной компоненте вооруженных сил. Это значит, что британские арсеналы на 20% должны состоять из привычной техники, управляемой экипажами, на 40% — из платформ многоразового использования, к примеру ударных дронов, и еще на 40% — из расходников — дронов-камикадзе, ракет и снарядов.Для этих целей планируют построить аж шесть заводов по производству боеприпасов. Правительство выделит на это шесть миллиардов фунтов.Еще миллиард уйдет на инвестиции в противоракетную оборону. Также Лондон обещает произвести до семи тысяч дальнобойных ракет — "для обеспечения европейского сдерживания".Всего, согласно SDR, Лондон потратит 68 миллиардов фунтов на реформу, отмечает Financial Times. И даже британские эксперты подчеркивают, что заплатить за все это придется обычным гражданам."Налоги должны вырасти. Я не вижу иного варианта", — заявил бывший министр иностранных дел страны Джек Стро.Перестановка кроватейИзменения такого масштаба подразумевают реорганизацию. Для проведения реформы даже создали отдельный военно-стратегический штаб, которому предстоит координировать модернизацию вооруженных сил и интеграцию различных родов войск. Во главе встанет Тони Радакин — он же руководит комитетом начальников штабов. При этом пока неясно, как будут разделены функции между новой структурой и министерством обороны.Особенно странно это выглядит на фоне обещаний Стармера избавиться от излишней бюрократии в ведомстве.При этом изменения коснутся и численности вооруженных сил. Регулярная армия к 2030-му должна вырасти до 73 тысяч человек. Активный резерв планируют расширить на 20%, а кадетские объединения (для подростков от 12 до 18 лет) — на 30%.Все это, как утверждают авторы документа, поможет усилить взаимосвязь между обществом и армией, а также сделать оборону общенациональной.Некоторые эксперты оценивают программу скептично. В частности, коллега Стармера по партии Фред Томас из британского парламента считает ее чересчур оптимистичной."Если вы хотите подготовиться к завтрашней войне, вам нужно убедиться, что вы, по крайней мере, готовы к сегодняшней. А мы к ней не готовы", — приводит его слова CNN.Но подготовка упирается в деньги. И по мнению экспертов, найти их будет непросто."Учитывая существующее давление на бюджет и необходимость перестройки основ обороны, маловероятно, что увеличение (расходов на ВПК и вооруженные силы — Прим. ред.) будет достаточным без других сокращений", — отметил Мэтью Сэвилл из RUSI.Реформа, которую затеял Лондон, призвана "сделать британскую армию в десять раз смертоноснее". Однако она слишком амбициозная для правительства Стармера, стремительно теряющего популярность. Часть планов намечена уже на следующий электоральный цикл, хотя у премьера нет никаких гарантий, что он досидит в кресле хотя бы нынешний срок. Но даже если это случится, уложиться в назначенные сроки будет крайне тяжело.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

великобритания, нато, кир стармер, карл iii, тони радакин, джек стро, россия, украина