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Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией - РИА Новости, 06.06.2025
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08:00 06.06.2025 (обновлено: 13:22 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/reforma-2020931684.html
Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией
Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией - РИА Новости, 06.06.2025
Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией
Премьер-министр Кир Стармер предупредил соотечественников: Британия на пороге войны. Главный враг — Россия. О том, как именно Лондон хочет изменить армию и что... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:00:00+03:00
2025-06-06T13:22:00+03:00
великобритания
нато
кир стармер
карл iii
тони радакин
джек стро
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Премьер-министр Кир Стармер предупредил соотечественников: Британия на пороге войны. Главный враг — Россия. О том, как именно Лондон хочет изменить армию и что для этого нужно, — в материале РИА Новости.Para bellum"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил, — заявил британский премьер на пресс-конференции в Глазго о новом стратегическом оборонном обзоре правительства. — Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы способны обеспечить мир с помощью силы".Сразу после этого Лондон опубликовал Strategic Defence Review — подобные отчеты выходят ежегодно, но этот стал знаковым. В нем изложены положения, которые должны определить будущее британской внешней политики и армии на полтора десятилетия вперед. В самом документе подчеркнуто: страну ждет крупнейшая за 50 лет военная реформа. А один из составителей — генерал Ричард Барронс — утверждает, что подобных перемен Британия не видела последние полтора столетия.И все это делается с оглядкой на Россию — "непосредственную и насущную угрозу", указывают авторы.Изменения, которые ждут Британию, основаны на пяти принципах:NATO First — Лондон должен занять лидирующие позиции в альянсе, который станет главным инструментом обеспечения европейской безопасности;&quot;В Британии планируют долгую &quot;ледяную войну&quot; с Россией, — отметил сенатор Алексей Пушков. — И здесь разницы между лейбористами и консерваторами, которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью &quot;неолиберального интернационала&quot;, никакой нет&quot;.Ядерный щит Карла IIIСтоль масштабные изменения потребуют больших денег. К 2027-му расходы на оборонку вырастут с 2,33% до 2,5% ВВП, а после новых парламентских выборов — до 3%. Однако, как сообщает Sky News, уже в ближайшее время показатель могут поднять до 3,5% — есть вероятность, что именно этого от Лондона потребуют союзники по НАТО на предстоящем саммите.В первую очередь Лондон займется обновлением ядерных сил. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Но это далеко не все.С 2016-го британцы обновляют флот носителей оружия массового поражения. В марте состоялась церемония закладки киля субмарины "Дредноут", которая даст название новому классу атомных подлодок с ядерным оружием на борту. Они придут на смену классу "Вэнгард". Эти подводные крейсеры все чаще привлекают внимание СМИ разными скандалами: то едва не затонут из-за сломанного глубиномера, то вдруг выяснится, что на них используется разработанное в Белоруссии программное обеспечение. К тому же, срок службы силовой установки на этих субмаринах был рассчитан на 25 лет. Первая подлодка поступила на службу в 1993-м, четвертая и последняя — в 1999-м. В общем, время пришло.Программа по созданию четырех новых субмарин класса "Дредноут" обойдется бюджету как минимум в 30 миллиардов фунтов.Но созданием новых ПЛАРБ правительство решило не ограничиваться — помимо них, флот короны пополнят еще 12 ударных субмарин с атомной силовой установкой класса SSN-AUKUS. Их планируют спускать на воду каждые полтора года. Один такой подводный крейсер обойдется в 2,6 миллиарда фунтов, утверждает Сидхартх Каушал, эксперт из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).Не флотом единымЗначительные изменения ждут и армию. В частности, SDR декларирует подход 20-40-40 к наземной компоненте вооруженных сил. Это значит, что британские арсеналы на 20% должны состоять из привычной техники, управляемой экипажами, на 40% — из платформ многоразового использования, к примеру ударных дронов, и еще на 40% — из расходников — дронов-камикадзе, ракет и снарядов.Для этих целей планируют построить аж шесть заводов по производству боеприпасов. Правительство выделит на это шесть миллиардов фунтов.Еще миллиард уйдет на инвестиции в противоракетную оборону. Также Лондон обещает произвести до семи тысяч дальнобойных ракет — "для обеспечения европейского сдерживания".Всего, согласно SDR, Лондон потратит 68 миллиардов фунтов на реформу, отмечает Financial Times. И даже британские эксперты подчеркивают, что заплатить за все это придется обычным гражданам."Налоги должны вырасти. Я не вижу иного варианта", — заявил бывший министр иностранных дел страны Джек Стро.Перестановка кроватейИзменения такого масштаба подразумевают реорганизацию. Для проведения реформы даже создали отдельный военно-стратегический штаб, которому предстоит координировать модернизацию вооруженных сил и интеграцию различных родов войск. Во главе встанет Тони Радакин — он же руководит комитетом начальников штабов. При этом пока неясно, как будут разделены функции между новой структурой и министерством обороны.Особенно странно это выглядит на фоне обещаний Стармера избавиться от излишней бюрократии в ведомстве.При этом изменения коснутся и численности вооруженных сил. Регулярная армия к 2030-му должна вырасти до 73 тысяч человек. Активный резерв планируют расширить на 20%, а кадетские объединения (для подростков от 12 до 18 лет) — на 30%.Все это, как утверждают авторы документа, поможет усилить взаимосвязь между обществом и армией, а также сделать оборону общенациональной.Некоторые эксперты оценивают программу скептично. В частности, коллега Стармера по партии Фред Томас из британского парламента считает ее чересчур оптимистичной.&quot;Если вы хотите подготовиться к завтрашней войне, вам нужно убедиться, что вы, по крайней мере, готовы к сегодняшней. А мы к ней не готовы&quot;, — приводит его слова CNN.Но подготовка упирается в деньги. И по мнению экспертов, найти их будет непросто."Учитывая существующее давление на бюджет и необходимость перестройки основ обороны, маловероятно, что увеличение (расходов на ВПК и вооруженные силы — Прим. ред.) будет достаточным без других сокращений", — отметил Мэтью Сэвилл из RUSI.Реформа, которую затеял Лондон, призвана "сделать британскую армию в десять раз смертоноснее". Однако она слишком амбициозная для правительства Стармера, стремительно теряющего популярность. Часть планов намечена уже на следующий электоральный цикл, хотя у премьера нет никаких гарантий, что он досидит в кресле хотя бы нынешний срок. Но даже если это случится, уложиться в назначенные сроки будет крайне тяжело.
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7 495 645-6601
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великобритания, нато, кир стармер, карл iii, тони радакин, джек стро, россия, украина
Великобритания, НАТО, Кир Стармер, Карл III, Тони Радакин, Джек Стро, Россия, Украина
Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией

FT: Британия планирует потратить 68 миллиардов фунтов на военную реформу

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : British Army
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Премьер-министр Кир Стармер предупредил соотечественников: Британия на пороге войны. Главный враг — Россия. О том, как именно Лондон хочет изменить армию и что для этого нужно, — в материале РИА Новости.

Para bellum

"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил, — заявил британский премьер на пресс-конференции в Глазго о новом стратегическом оборонном обзоре правительства. — Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы способны обеспечить мир с помощью силы".
Сразу после этого Лондон опубликовал Strategic Defence Review — подобные отчеты выходят ежегодно, но этот стал знаковым. В нем изложены положения, которые должны определить будущее британской внешней политики и армии на полтора десятилетия вперед. В самом документе подчеркнуто: страну ждет крупнейшая за 50 лет военная реформа. А один из составителей — генерал Ричард Барронс — утверждает, что подобных перемен Британия не видела последние полтора столетия.
© AP Photo / Andy BuchananПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Andy Buchanan
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго
И все это делается с оглядкой на Россию — "непосредственную и насущную угрозу", указывают авторы.
Изменения, которые ждут Британию, основаны на пяти принципах:
NATO First — Лондон должен занять лидирующие позиции в альянсе, который станет главным инструментом обеспечения европейской безопасности;
  • Переход к готовности к боевым действиям — необходимо создать более сильные "интегрированные" вооруженные силы, оснащенные должным образом для ведения войны в будущем;
  • Двигатель роста — развитие британских вооруженных сил должно стать локомотивом для экономики за счет создания рабочих мест и сотрудничества с бизнесом;
  • "Инновации за счет украинских уроков" — британцы должны освоить опыт использования дронов и "цифровой войны", накопленный за время конфликта на Украине;
  • Общенациональный подход — общество должно принимать прямое участие в обеспечении собственной безопасности.
«

"В Британии планируют долгую "ледяную войну" с Россией, — отметил сенатор Алексей Пушков. И здесь разницы между лейбористами и консерваторами, которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала", никакой нет".

Ядерный щит Карла III

Столь масштабные изменения потребуют больших денег. К 2027-му расходы на оборонку вырастут с 2,33% до 2,5% ВВП, а после новых парламентских выборов — до 3%. Однако, как сообщает Sky News, уже в ближайшее время показатель могут поднять до 3,5% — есть вероятность, что именно этого от Лондона потребуют союзники по НАТО на предстоящем саммите.
В первую очередь Лондон займется обновлением ядерных сил. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Но это далеко не все.
© Фото : Royal NavyБританская подводная лодка класса Vanguard
Британская подводная лодка класса Vanguard - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Royal Navy
Британская подводная лодка класса Vanguard
С 2016-го британцы обновляют флот носителей оружия массового поражения. В марте состоялась церемония закладки киля субмарины "Дредноут", которая даст название новому классу атомных подлодок с ядерным оружием на борту. Они придут на смену классу "Вэнгард". Эти подводные крейсеры все чаще привлекают внимание СМИ разными скандалами: то едва не затонут из-за сломанного глубиномера, то вдруг выяснится, что на них используется разработанное в Белоруссии программное обеспечение. К тому же, срок службы силовой установки на этих субмаринах был рассчитан на 25 лет. Первая подлодка поступила на службу в 1993-м, четвертая и последняя — в 1999-м. В общем, время пришло.
Программа по созданию четырех новых субмарин класса "Дредноут" обойдется бюджету как минимум в 30 миллиардов фунтов.
Но созданием новых ПЛАРБ правительство решило не ограничиваться — помимо них, флот короны пополнят еще 12 ударных субмарин с атомной силовой установкой класса SSN-AUKUS. Их планируют спускать на воду каждые полтора года. Один такой подводный крейсер обойдется в 2,6 миллиарда фунтов, утверждает Сидхартх Каушал, эксперт из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Не флотом единым

Значительные изменения ждут и армию. В частности, SDR декларирует подход 20-40-40 к наземной компоненте вооруженных сил. Это значит, что британские арсеналы на 20% должны состоять из привычной техники, управляемой экипажами, на 40% — из платформ многоразового использования, к примеру ударных дронов, и еще на 40% — из расходников — дронов-камикадзе, ракет и снарядов.
Для этих целей планируют построить аж шесть заводов по производству боеприпасов. Правительство выделит на это шесть миллиардов фунтов.
© Фото : Royal Air Force / Sergeant Ross TillyРазведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Royal Air Force / Sergeant Ross Tilly
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС
Еще миллиард уйдет на инвестиции в противоракетную оборону. Также Лондон обещает произвести до семи тысяч дальнобойных ракет — "для обеспечения европейского сдерживания".
Всего, согласно SDR, Лондон потратит 68 миллиардов фунтов на реформу, отмечает Financial Times. И даже британские эксперты подчеркивают, что заплатить за все это придется обычным гражданам.
"Налоги должны вырасти. Я не вижу иного варианта", — заявил бывший министр иностранных дел страны Джек Стро.

Перестановка кроватей

Изменения такого масштаба подразумевают реорганизацию. Для проведения реформы даже создали отдельный военно-стратегический штаб, которому предстоит координировать модернизацию вооруженных сил и интеграцию различных родов войск. Во главе встанет Тони Радакин — он же руководит комитетом начальников штабов. При этом пока неясно, как будут разделены функции между новой структурой и министерством обороны.
Особенно странно это выглядит на фоне обещаний Стармера избавиться от излишней бюрократии в ведомстве.
При этом изменения коснутся и численности вооруженных сил. Регулярная армия к 2030-му должна вырасти до 73 тысяч человек. Активный резерв планируют расширить на 20%, а кадетские объединения (для подростков от 12 до 18 лет) — на 30%.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Все это, как утверждают авторы документа, поможет усилить взаимосвязь между обществом и армией, а также сделать оборону общенациональной.
Некоторые эксперты оценивают программу скептично. В частности, коллега Стармера по партии Фред Томас из британского парламента считает ее чересчур оптимистичной.
«

"Если вы хотите подготовиться к завтрашней войне, вам нужно убедиться, что вы, по крайней мере, готовы к сегодняшней. А мы к ней не готовы", — приводит его слова CNN.

Но подготовка упирается в деньги. И по мнению экспертов, найти их будет непросто.
"Учитывая существующее давление на бюджет и необходимость перестройки основ обороны, маловероятно, что увеличение (расходов на ВПК и вооруженные силы — Прим. ред.) будет достаточным без других сокращений", — отметил Мэтью Сэвилл из RUSI.
Реформа, которую затеял Лондон, призвана "сделать британскую армию в десять раз смертоноснее". Однако она слишком амбициозная для правительства Стармера, стремительно теряющего популярность. Часть планов намечена уже на следующий электоральный цикл, хотя у премьера нет никаких гарантий, что он досидит в кресле хотя бы нынешний срок. Но даже если это случится, уложиться в назначенные сроки будет крайне тяжело.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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ВеликобританияНАТОКир СтармерКарл IIIТони РадакинДжек СтроРоссияУкраина
 
 
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