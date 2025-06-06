В редакции URA.RU вновь проходят оперативные действия
В редакции URA.RU в Екатеринбурге вновь проходят оперативные действия
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЗдание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Оперативные действия вновь проходят в редакции URA.RU в Екатеринбурге, визит правоохранителей связан с тем, что троих сотрудников редакции должны доставить на допрос в качестве свидетелей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Визит сотрудников органов безопасности связан с необходимостью исполнения поручения следователя по доставлению главреда Дианы Козловой и еще двух сотрудников редакции на допрос в качестве свидетелей в СУСК России по Свердловской области", – сказал собеседник агентства.
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В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении Аллаярова возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, которого в пятницу суд отправил под домашний арест до 4 августа.
В СУСК по региону не дают комментариев по этой теме.
Союз журналистов России ранее выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
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