Арестованный редактор URA.RU не признал вину
Арестованный редактор URA.RU Аллаяров не признал вину в даче взятки
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, которого обвиняют в даче взятки полицейскому и которого суд арестовал до 4 августа, не признал свою вину, заявив, что выполнял журналистскую работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аллаярова до 4 августа, об этом как раз просили следователи. Суд отказал журналисту в домашнем аресте, о чем ходатайствовали его адвокаты.
"Я не признаю вину, я просто выполнял свою журналистскую работу", - сказал Аллаяров после вынесенного судьей решения.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.
Союз журналистов России ранее выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.