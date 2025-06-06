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Арестованный редактор URA.RU не признал вину - РИА Новости, 06.06.2025
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18:32 06.06.2025 (обновлено: 22:11 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/redaktor-2021409227.html
Арестованный редактор URA.RU не признал вину
Арестованный редактор URA.RU не признал вину - РИА Новости, 06.06.2025
Арестованный редактор URA.RU не признал вину
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, которого обвиняют в даче взятки полицейскому и которого суд арестовал до 4 августа, не признал свою вину,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:32:00+03:00
2025-06-06T22:11:00+03:00
происшествия
ura.ru
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
россия
екатеринбург
свердловская область
взятка
коррупция
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, которого обвиняют в даче взятки полицейскому и которого суд арестовал до 4 августа, не признал свою вину, заявив, что выполнял журналистскую работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аллаярова до 4 августа, об этом как раз просили следователи. Суд отказал журналисту в домашнем аресте, о чем ходатайствовали его адвокаты."Я не признаю вину, я просто выполнял свою журналистскую работу", - сказал Аллаяров после вынесенного судьей решения.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.Союз журналистов России ранее выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/kompyuter-2021076302.html
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происшествия, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, россия, екатеринбург, свердловская область, взятка, коррупция
Происшествия, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Взятка, Коррупция
Арестованный редактор URA.RU не признал вину

Арестованный редактор URA.RU Аллаяров не признал вину в даче взятки

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, которого обвиняют в даче взятки полицейскому и которого суд арестовал до 4 августа, не признал свою вину, заявив, что выполнял журналистскую работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аллаярова до 4 августа, об этом как раз просили следователи. Суд отказал журналисту в домашнем аресте, о чем ходатайствовали его адвокаты.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В компьютерах URA.RU нашли подтверждения покупки сводок МВД
5 июня, 13:05
"Я не признаю вину, я просто выполнял свою журналистскую работу", - сказал Аллаяров после вынесенного судьей решения.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.
Союз журналистов России ранее выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции
5 июня, 12:56
 
ПроисшествияUra.ruОбыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеРоссияЕкатеринбургСвердловская областьВзяткаКоррупция
 
 
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