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В Свердловской области спасли годовалого ребенка, оставленного в машине - РИА Новости, 06.06.2025
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10:26 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rebenok-2021256365.html
В Свердловской области спасли годовалого ребенка, оставленного в машине
В Свердловской области спасли годовалого ребенка, оставленного в машине - РИА Новости, 06.06.2025
В Свердловской области спасли годовалого ребенка, оставленного в машине
Сотрудники скорой медицинской помощи в Серове Свердловской области спасли годовалого ребенка, которого мама оставила в запертой машине под палящим солнцем,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:26:00+03:00
2025-06-06T10:26:00+03:00
происшествия
свердловская область
серов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники скорой медицинской помощи в Серове Свердловской области спасли годовалого ребенка, которого мама оставила в запертой машине под палящим солнцем, сообщила пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, свердловчанка оставила годовалого сына в машине, чтобы ненадолго отлучиться, а когда вернулась, не смогла открыть заблокированный автомобиль. Из-за того, что воздух на улице прогрелся до +32 градусов, температура внутри салона автомобиля за несколько минут поднялась до +50 градусов. На место ЧП были направлены медики, сотрудники полиции и пожарные, которые поливали машину из брандспойта холодной водой, чтобы снизить температуру. "Прибывшим на вызов спасателям мама малыша не сразу дала разрешение разбить окно дорогой машины… Понимая, что борьба с замком отнимает драгоценное время и опасаясь за жизнь ребенка, медики настояли на экстренных мерах. В итоге пожарные специальными инструментами разбили окно автомобиля и вытащили кроху", - говорится в сообщении. Как добавили в минздраве, на свежем воздухе фельдшеры осторожно охладили ребенка, измерили ему температуру, сатурацию и, убедившись в стабилизации состояния, передали ребенка маме.
https://ria.ru/20250528/instult-2019585242.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, серов
Происшествия, Свердловская область, Серов
В Свердловской области спасли годовалого ребенка, оставленного в машине

На Урале спасли годовалого ребенка, оставленного в машине под палящим солнцем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники скорой медицинской помощи в Серове Свердловской области спасли годовалого ребенка, которого мама оставила в запертой машине под палящим солнцем, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, свердловчанка оставила годовалого сына в машине, чтобы ненадолго отлучиться, а когда вернулась, не смогла открыть заблокированный автомобиль. Из-за того, что воздух на улице прогрелся до +32 градусов, температура внутри салона автомобиля за несколько минут поднялась до +50 градусов. На место ЧП были направлены медики, сотрудники полиции и пожарные, которые поливали машину из брандспойта холодной водой, чтобы снизить температуру.
"Прибывшим на вызов спасателям мама малыша не сразу дала разрешение разбить окно дорогой машины… Понимая, что борьба с замком отнимает драгоценное время и опасаясь за жизнь ребенка, медики настояли на экстренных мерах. В итоге пожарные специальными инструментами разбили окно автомобиля и вытащили кроху", - говорится в сообщении.
Как добавили в минздраве, на свежем воздухе фельдшеры осторожно охладили ребенка, измерили ему температуру, сатурацию и, убедившись в стабилизации состояния, передали ребенка маме.
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ПроисшествияСвердловская областьСеров
 
 
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