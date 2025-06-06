https://ria.ru/20250606/pvo-2021447007.html

Силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области

Силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2025

Силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области

Силами ПВО с 15.00 мск до 23.00 мск были уничтожены вражеские воздушные цели в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-06T23:55:00+03:00

2025-06-06T23:55:00+03:00

2025-06-07T00:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силами ПВО с 15.00 мск до 23.00 мск были уничтожены вражеские воздушные цели в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению вражеской атаки в регионе. С 15.00 до 23.00 были уничтожены воздушные цели", - написал он.Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе."Будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)