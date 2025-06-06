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Силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области
Силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области
Силами ПВО с 15.00 мск до 23.00 мск были уничтожены вражеские воздушные цели в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-06T23:55:00+03:00
2025-06-06T23:55:00+03:00
2025-06-07T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силами ПВО с 15.00 мск до 23.00 мск были уничтожены вражеские воздушные цели в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению вражеской атаки в регионе. С 15.00 до 23.00 были уничтожены воздушные цели", - написал он.Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе."Будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области
Миляев: силы ПВО уничтожили воздушные цели в Тульской области