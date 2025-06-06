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В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ

В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ

ПВО уничтожила два беспилотника над Калужской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:30:00+03:00

2025-06-06T18:30:00+03:00

2025-06-06T18:35:00+03:00

калужская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника над Калужской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Силами ПВО с 17.00 по 18.00 6 июня на территории Жуковского района уничтожены два БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Шапша.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

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калужская область, вооруженные силы украины