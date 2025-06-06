https://ria.ru/20250606/pvo-2021408617.html
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
ПВО уничтожила два беспилотника над Калужской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:30:00+03:00
2025-06-06T18:30:00+03:00
2025-06-06T18:35:00+03:00
калужская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника над Калужской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Силами ПВО с 17.00 по 18.00 6 июня на территории Жуковского района уничтожены два БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Шапша.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, вооруженные силы украины
Калужская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
Шапша: ПВО сбила два дрона ВСУ над Калужской областью